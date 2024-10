Ley garrote a ONG: puntos que podrían ser atacados de inconstitucionales, según abogado

Desde vicio de jerarquía, hasta violación del deber de confidencialidad, la ley aprobada hoy por el Senado que establece mayor control a las ONG -conocida como ley garrote a las ONG- cuenta con estos y otros puntos que podrían ser atacados de inconstitucionales, según explicó el abogado Manuel Riera, aunque aclaró que quienes van a tener que hacer el esfuerzo de explicar cómo estos puntos son inconstitucionales, son las entidades.

“Sin perjuicio de que vos puedas decir en general o en abstracto ‘esta ley es inconstitucional por estos motivos’, eso hay que bajar a la cuestión concreta. Entonces va a tener que venir una ONG que se llame Manuel Riera y diga ‘esto a mí me afecta de tal manera porque me obliga a dar información que yo por mi actividad jurídica la tengo protegida’. Entonces ese sería un aspecto de inconstitucionalidad en cuanto a mí como Servicio Jurídico”, explicó.

Por otro lado, dijo que una entidad que trabaja con una entidad internacional como USAID, que no está alcanzada, o la ley no alcanza a sus fondos por no ser del Estado Paraguayo, y la obligación de rendir cuentas se da en el marco de un tratado internacional, no de la ley aprobada, esta última no puede estar por encima de un tratado internacional, lo que genera una inconstitucionalidad por vicio de jerarquía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La propia ley establece una reglamentación que estará por verse, es una reglamentación que va a salir según la ley, si no me equivoco, en 30 días o en 15, no más que eso. Esta reglamentación va a marcar la entrada en vigencia de la ley, porque la entrada en vigencia de la ley no es con la promulgación de Santiago, sino que es al día siguiente de la reglamentación que dé”, agregó sobre el tiempo en que entrará a regir la nueva ley.

Lea más: Cartistas y aliados sancionan ilegal ley “garrote” contra las ONG

Nueva ley agrega burocracia y desincentivo

Según la opinión de Riera, la nueva ley agrega burocracia y varios desincentivos a las organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que desde su formación, las entidades deben contar en primer lugar con un análisis de legalidad de su conformación y estatutos por el Ministerio del Interior, dependiente del Poder Ejecutivo, que de por sí ya exige antecedentes penales, policiales, que estés en la OFAC, que seas o no de Interpol en caso de las entidades internacionales, cumplimiento tributario, entre otros.

Además, de que las entidades deben estar en el Registro Público de personas jurídicas, por ser sujetos obligados en las leyes de lavado de dinero y por la reglamentación de Seprelad, deben rendir cuentas a esta última.

En el caso de entidades que contratan personas, también son controladas por tributación, por el lado del IVA y renta, o IPS por el lado laboral, así como los controles financieros y bancarios que suponen control de la Superintendencia del Banco Central y la propia entidad que a su vez generar los ROS o los reportes de operación sospechosa a Seprelad.

“El Estado ya tiene en cualquiera de estas oficinas, esto es lo que hace es trasladarme a mí a hacer de vuelta lo que ya tiene, en una nueva web, que el propio Estado podría hacer con lo que ya tiene en una nueva web”, criticó.

Lea más: Leite impulsó leyes que benefician al secretario de la ONG a cargo de su esposa

Sanción a personas físicas

Riera dijo que Santiago Peña con las modificaciones no terminó de eliminar un artículo relevante que sanciona a las personas físicas, ya que en caso de que una de las entidades es sancionada, también se sanciona a las personas físicas.

“Le inhabilitan a estar en la dirección y en la administración o representación, o incluso fiscalización, o sea, siendo síndico de esa entidad, o sea, se mezcla lo jurídico con lo físico en su patrimonio, en su administración, en su dirección y en su fiscalización, y yo creo que ahí desincentiva”, indicó.

Agregó que dicha sanción dependerá del burócrata de turno el día de mañana, considerando que la ley tiene texto abierto, interpretable, sometido a una reglamentación que hoy no se tiene y dependiendo un ministerio que se va a discutir por la vía sumarial.

“Es tu competidor el que te sopla, o sea, eso ocurre siempre, eso ocurre en contrataciones públicas, es el competidor el que te sopla para que haya protesta, es el competidor que te sopla para haya investigaciones de oficio, el único que investiga en serio acá, si es que investiga algo, es el Ministerio Público, pero Contraloría y compañía todo funciona de alguna u otra manera poniendo su interés en puntos específicos”, lamentó.