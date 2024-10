Video: diputado colorado felicita a Santiago Peña por el aniversario de la gesta revolucionaria liberal

El diputado Mauricio Espínola (ANR) felicitó a los liberales al cumplirse un año más de la gesta revolucionaria de 1891, encabezada por liberales, con la intención de derrocar al colorado Juan Gualberto González, aunque esto fracasó y dejó a varios heridos e incluso fallecidos.

Entre sus felicitaciones, resaltó al presidente de la República, Santiago Peña, debido a su pasado liberal.

“Me sumo a la gran ola de felicitaciones, a un partido centenario, al partido de mi papá, felicitarle a todos los liberales y a un gran liberal, al Presidente de la República”, dijo el diputado.

Santiago Peña se afilió a los 17 años al PLRA. El 29 de octubre del 2016 se afilió al Partido Colorado luego de que el presidente de la República de ese entonces, Horacio Cartes, anunció que destituiría a los ministros que no estén afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR). Santiago Peña cuando eso era ministro de Hacienda (ahora Ministerio de Economía y Finanzas) del gobierno de Cartes.

Lea más: Peña es el presidente gracias a la ANR y no al PLRA, dice Nicanor

Recuerdan constantemente pasado liberal de Peña

No solo Mauricio Espínola recordó recientemente el pasado liberal del Presidente de la República, también Nicanor Duarte Frutos, durante una entrevista, le recordó a Santiago Peña que no habría llegado a la Presidencia de la República si no era por el Partido Colorado.