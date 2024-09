Peña es el presidente gracias a la ANR y no al PLRA, dice Nicanor

Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República colorado, recordó que Santiago Peña es actual Presidente de la República porque el Partido Colorado le dio una oportunidad que no iba a tener siendo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), partido al que pertenecía Peña.

“Creo que Santiago Peña tiene la gran oportunidad, el coloradismo le brindó una oportunidad que jamás pudo haber tenido permaneciendo en el Partido Liberal. Con esto jamás pudo haber llegado a la Presidencia, el coloradismo le dio esa oportunidad, y no estoy haciendo ninguna crítica, es más, considero que el coloradismo hizo un salto cultural muy importante al aceptarle a un joven que viene de otro partido, que se afilia y lo hace Presidente de la República”, refirió.

Destacó el hecho como una evolución cultural muy fuerte en un partido tradicional, donde la lucha siempre fue entre colorados y liberales.

“Ese antagonismo, en cierta manera, se dio superando y el ejemplo claro de eso de que el coloradismo es un partido moderno, un partido que se abre, que incorpora gente, es la presencia de Santiago Peña en el coloradismo y su presidencia con un voto masivo del pueblo colorado”, señaló.

Nicanor sobre Peña: “No es fácil el ejercicio de la Presidencia”

Nicanor dijo además que no es fácil ejercer la Presidencia, pero que Santi lo hace. “Yo creo que Santiago Peña ejerce el poder de Presidente. No es fácil el ejercicio de la Presidencia, eso es cierto. Uno a veces va en el ejercicio de la Presidencia cabalgando sobre el ensayo y el error, la corrección, y veo que no tenemos grandes problemas. El problema se va a dar de vuelta en el Partido Colorado, que durante 35 años el Partido Colorado fue gobierno y oposición”, expresó.

Opinó que dicha regularidad del Partido Colorado se estaba quebrando con una mayoría importante del coloradismo, pero que ve de vuelta como la intolerancia, la incapacidad de diálogo, la incapacidad de desarmar el espíritu y pensar en el interés común y en la proyección del coloradismo, especialmente a través de una gestión que reduzca la pobreza, que reduzca la desigualdad, genere más empleo, más trabajo con salario decente, más productividad, se puede perder, por la vieja práctica, una oportunidad brillante para avanzar, si no gestionan bien las emociones.

Agregó que el acusarse mutuamente de corruptos es algo que puede resultar como un bumerán y prefirió no entrar a opinar sobre las adjetivaciones empleadas por Mario Abdo Benítez, Santiago Peña y Horacio Cartes, porque considera que no contribuye a la pacificación. “Podemos discutir temas que tienen que ver con la política, con la filosofía del presidente Peña, las acciones del gobierno, pero la acusación moral, interpersonal en política, siempre es un bumerán”, aseveró.

Estabilidad laboral: no se cura al enfermo cortando la cabeza

Nicanor dijo que la pelea entre Peña y Mario Abdo es un tema entre ellos, y cree que el debate debe ser si se va a eliminar o no la estabilidad laboral.

“El Código Laboral tiene 60 años, es cierto que hay que hacer la reforma, y es probable que se pueda ver alternativas a la estabilidad laboral que yo no conozco, porque no tengo el proyecto y no sé si se va a presentar el proyecto”, expresó.

Comentó que puede haber algún sistema de compensación, pero que la estabilidad laboral hoy no existe en los hechos ante el Código Laboral que establece que la misma se alcanza en diez años, pero existe un consenso fáctico de hecho, que es casi una ley, que los sistemas de control del MTESS dejan hacer.

“Entonces, antes de cumplir los diez años, oñemose la tipo (le echan a la persona), y si es realmente guapo, se le hace un nuevo contrato, y en medio de la precariedad, de la incertidumbre de la falta de empleo, los muchachos van aceptando lo que se ha ido convirtiendo en una norma fáctica”, indicó.

Nicanor habla de garantizar estabilidad laboral

Nicanor Duarte Frutos dijo que se debe plantear un cambio desde la perspectiva de garantizar la estabilidad laboral, no así eliminarla.

“No significa que hay que eliminar la estabilidad laboral, a mí me parece que lo que hay que hacer es garantizar la estabilidad laboral. Si alguien tiene un dolor de cabeza, ¿cuál es el tratamiento que hay que darle? Si uno tiene dolor de cabeza, no podemos cortarle la cabeza, entonces omano la paciente (se muere el paciente). Yo no sé si la solución es eliminar eso, no conozco, pero si le escuche al presidente Peña que se va a discutir con los sectores sociales, con los sindicatos y eso y me parece bien”, finalizó en entrevista en la 1020 AM.