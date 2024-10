Seccional colorada de Luque, sin medidor desde hace al menos un año y medio por deudas con la ANDE

La seccional colorada Nº 362/4 “Don Felipe González”, ubicada en el barrio Las Mercedes de Luque, está sin energía eléctrica desde hace por lo menos un año y medio, cuando la proveedora de electricidad les retiró el medidor, por una deuda de G. 1.530.000.

El presidente del local partidario, Enrique Quintana (ANR-HC) reconoció a ABC Color que la deuda es real, y argumentó que es una “herencia”, del presidente anterior.

Contó que cuando asumió el cargo, a principios de 2023, la seccional ya no tenía medidor, y se justificó por no haber pagado hasta el momento diciendo que le dieron prioridad a otras actividades en beneficio de sus correligionarios, como ferias de empleo.

Dicen que usan generador

Al consultársele cómo ha realizado las actividades que menciona sin energía eléctrica, explicó que hacen las actividades por la mañana, y que ocasionalmente traen un generador. Sostuvo que nunca se conectaron al cable de la ANDE en forma directa y admitió que efectivamente la seccional no tiene energía eléctrica desde hace al menos 18 meses.

Enrique Quintana es a la vez presidente de la Junta Municipal de la ciudad de Luque, mencionó que está en proceso una rifa solidaria con la cual planean recaudar el dinero y pagar su deuda por energía.

Fidel Cubilla (65), quien se identificó como un veterano afiliado colorado que contribuyó a la construcción de la seccional, Nº 362/4, denunció la situación a ABC Color.

Cuestionó la gestión del actual presidente del local partidario, y se preguntó cómo es posible que no se haya pagado una deuda mínima en tantos años. “Por ética debió haber pagado esa deuda y puesto en condiciones la seccional”, opinó.

Facturas acumuladas por consumos mínimos

Planteó que la comisión directiva de la seccional pida la revocatoria de mandato de Enrique Quintana, debido a la falta de trabajo como autoridad de la seccional.

De acuerdo a los documentos que nos proporcionaron, la seccional colorada 362/4 acumuló varias facturas por consumos mínimos a la ANDE.

La primera factura no adeudada data del 26 de diciembre del año 2018, consistente en G. 58.000. La factura más elevada que no se abonó es la del 13 de abril de 2021, por G. 113.000. En general, todas las boletas adeudadas no pasan de los G. 70.000.

El inconveniente fue la acumulación, llegando a las 24 facturas no pagas, que produjeron la deuda de G. 1.530.000 y el retiro del medidor.

El denunciante criticó que la seccional no tiene un manejo orgánico, con reuniones periódicas y actas. Se preguntó cómo no pudieron abonar las facturas por servicios básicos cada 30 días, siendo estas de consumo mínimo.