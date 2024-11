Comisión Garrote ya tiene informe preliminar, pero pedirían prórroga

El presidente de la Comisión Garrote, Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA) adelantó que ya cuentan con el informe preliminar en donde detallan el avance de la investigación que realizaron. No obstante, indicó que existen varias diligencias que aún no se llevaron adelante y que están estancadas por que no se recibió una “respuesta adecuada” de parte de varias ONG- Agregó que están trabajando con los abogados para pedir “ayuda” al Poder Judicial para obligar a esas ONG a comparecer en la sesión de la CBI.

Lea más: Afirman no tener definido aún si pedirán prórroga para comisión “garrote”

El senador indicó que además existe un pedido de un grupo de diputados para incluir en la investigación a Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), que es una ONG mimada del cartismo y que fue excluida de las investigaciones. Agregó que para incluir a dicha institución necesitan más tiempo, por lo que planteará una extensión de la vigencia de la Comisión Bicameral de Investigación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos elaborando un informe preliminar, un borrador que debemos poner en conocimiento de los miembros de la comisión. Lo de OPACI podemos incluir, peso solo si prorrogamos el plazo, pero primero debe existir la voluntad de los miembros para seguir. Inicialmente, estamos para cerrar los trabajos el 18 de noviembre”, dijo Dionisio Amarilla.

Lea más: Comisión “garrote”: Estos fueron los fulminantes argumentos contra el relato cartista

Agregó “hay pedidos nuevos a proseguir los trabajos. Si peticionamos la prórroga de la Comisión, como está el planteamiento, pero primero debemos avanzar con los temas pendientes. Estamos un poco estancados porque hay ONG que no contestaron y se resolvió (pedir) el apoyo de la justicia”, manifestó el senador,

Manifestó también que buscan hacer “verificación in situ” de las obras del Instituto de Previsión Social (IPS) con el dinero del fideicomiso, pero no explicó a cuales de la obras irían.