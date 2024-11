Diputado cartista recibió dos invitaciones, pero eligió “tour vip”

Los resultados fueron “satisfactorios”, calificó el diputado cartista Édgar Olmedo sobre su viaje a Estados Unidos, denominado “tour vip”. Es uno de los 15 legisladores que supuestamente fueron al país norteamericano para ser observadores de las elecciones presidenciales, aunque no hay informe sobre invitación oficial alguna.

“Para mí en particular, en lo que he aprendido y he adquirido como conocimiento del proceso electoral americano, fue válido”, afirmó.

Comentó que recibió dos invitaciones —entre ellas, una en la que participó la senadora liberal Celeste Amarilla—, pero terminó optando por la del “tour vip”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Pelea en avión: Celeste Amarilla denuncia maltrato de un funcionario colorado que viajó en el “tour vip”

No obstante, refirió que él no participó del paseo en el pequeño crucero, aunque su paquete incluía. “Yo no sé si fue un paquete turístico, por lo menos en lo que yo participé fue un congreso donde nos hemos interiorizado del sistema electoral americano, que estábamos desconociendo”, dijo.

Pagó de su bolsillo

Agregó que él pagó de su bolsillo los US$ 900 que costó su paquete, aunque dijo que el viático recibió de la Cámara Baja y devolverá lo que no utilizó.

Lea más: “Tour” de diputados en Estados Unidos: medidas podrían ir más allá de la devolución de viáticos, según senador

Entre los aspectos que destacó como “observador” de los comicios, destacó que la votación por correo es una situación a analizar, así como el sistema de representación de los estados, mediante los votos de delegados electorales.