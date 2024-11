Diputados también renuncian a vales de combustible: ¿Cómo harán para que igual no se mal utilicen?

“Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los demás miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, con el fin de presentar formalmente mi renuncia a recibir el vale de combustible que pudiera ser presupuestado pra el año 2025. Esto en virtud de la actual situación de reajuste en la que estamos, considero que autoasignarse recursos para el concepto de combustible no es el camino”, señala la nota presentada por el diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) a Latorre.

Lea más: Mientras diputados avalan vales de combustible, usuarios del transporte público sufren a diario

Previamente, en una sesión pasada, el diputado liberal Alejo Ríos (PLRA, PL) también comunicó su decisión de renunciar al cupo mensual de G. 5.000.000, a lo que ahora se suma Espinola y, en cierta manera, también el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), que no está de acuerdo con el beneficio, pero tampoco que la Cámara se quede con ese dinero.

Lea más: Maidana: “Si le mutilamos los beneficios al legislador, ¿qué le queda?”

“De darse los cupos de combustible para los legisladores, desde mi punto de vista en particular, yo creo que correspondería donar, no dejar a cargo de la Cámara, porque no sabemos qué puede pasar, entonces lo que creo mejor, en lo que respecta a mi persona yo retiraría y veremos que pasa después, si donamos o cómo utilizar”, dijo Vaesken al ser consultado al respecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Espínola también consideró el no dejar que otro pueda utilizar el cupo, por ello, en su nota acota: “En caso de que esta medida sea aprobada en la Cámara de Senadores, procederé a donar la totalidad del cupo de combustible correspondiente (G. 5.000.000) a las siguientes instituciones: Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional. Asimismo, me comprometo a rendir cuentas mensualmente”.

“En la pasada sesión del 11 de noviembre yo he votado por el rechazo de la auto reasignación de combustible. Esta es una postura personal mía porque considero que no es el momento, existen necesidades más acuciantes en la República del Paraguay que necesitan un manejo más prudente de los recursos del Estado”, sostuvo Espínola.

Tanto Espínola como Vaesken mencionaron que esto aún depende aún de la Cámara de Senadores, pero que quisieron adelantar su postura antes del desenlace. El liberal, de hecho, dijo que “ojalá que sea así (que se rechace la asignación en Cámara Alta) ya que recordó en materia del Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) “la Cámara de Senadores tiene la última palabra” y que los diputados somos “apenas pasapapeles, porque ellos son la Cámara revisora”.