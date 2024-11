Los cartistas cuestionan al ministro del Interior por creciente inseguridad

El diputado Derlis Rodríguez (ANR-HC), durante la sesión ordinaria, denunció que un agente policial que está encargado de su seguridad fue baleado durante un intento de asalto en Coronel Oviedo. Agregó que los casos de inseguridad se incrementan por ineficiencia de las autoridades encargadas de preservar la seguridad de la ciudadanía.

Recordó que la ineficiencia policial quedó demostrada durante el allanamiento de la vivienda del extinto diputado Eulalio “Lalo” Núñez (ANR-HC), quien fue baleado por agentes policiales. También citó el caso de la diputada Liz Acosta (ANR-HC), quien supuestamente fue violentada durante un control policial en Ciudad del Este.

Rodríguez dijo que de estar él en la zona donde ocurrió el asalto podría haber sido herido también, por lo cual exigió mayor control al ministro del Interior Enrique Riera para brindar seguridad a todos los ciudadanos.

Por su parte, el cartista Edgar Olmedo se solidarizó con su colega Rodríguez e indicó que desde la Cámara de Diputados se otorgaron todas las exigencias al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para poder mejorar la seguridad en el país, sin embargo, no se ven mejoras significativas.

Aunque el parlamentario agregó que sacando a más agentes policiales a las calles se podría brindar mayor seguridad. Desde el gobierno de Santiago Peña se anunció que cada año 5.000 agentes policiales más se sumarán al trabajo, debido a la reducción de los años de capacitación.

Los cuestionamientos se repiten

En la sesión pasada también el ministro Riera fue blanco de muchas críticas y “lo invitaron” a volver a la Cámara de Senadores, si no sabe cómo garantizar la seguridad del país.

“Hay una falta de idoneidad total, sacamos a la calle sicarios armados. Ya pasó un año para que se corrijan muchas cosas y no se está haciendo nada. Para mí, este ministro no anda, pero allá ellos... Pero se le debe cambiar, porque no quiero pedir una interpelación”, fustigó Yamil Esgaib, había dicho el polémico cartista.