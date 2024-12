Conacom abrió investigación preliminar por posible suba artificial de precios de la carne

Existe una intención de varios diputados de solicitar a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) una pesquisa a los frigoríficos por los precios de la carne. Paralelamente, sobre una eventual suba o modificación artificial de los costos del producto que cada fin de año es muy consumido, la entidad abrió una actuación preliminar.

Ricardo Gavilán, director de investigación de la Conacom aclaró en ABC Color que no son un regulador precios y no pueden intervenir. Dijo que el oligopolio no es una infracción a ley de competencia.

“Lo que sí podría configurarse una infracción es la cartelización, que se produce cuando frigoríficos u otras empresas se ponen de acuerdo en cuánto van a comprar el producto a los ganaderos. Esa situación, se podría configurar como una suba o modificación artificial de precios”, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que la Conacom está analizando si en el mercado hay indicios de posible infracción a la ley de competencia. “Se le pidió informes a los frigoríficos y a la Cámara Paraguaya de la Carne y en este mes tendrán una conclusión”, dijo.

Lea más: Lo que plantean los empresarios para mejorar los precios de la carne a nivel local

Si hay elementos, pedirán a directorio un sumario de investigación

Con relación a estas averiguaciones, Gavilán manifestó que si efectivamente encuentran elementos pedirán al directorio de esta Comisión, un sumario de investigación, y los indagados serían sometidos oficialmente al proceso.

En las fases que se desarrollan, primero hay un sumario investigativo, luego se pasa a un sumario disciplinario y se llama a las partes para que den su descargo.

“Estamos tratando de entender la dinámica del mercado. Se habla desde algunos gremios de una suerte de retaceo en el suministro de productos, desde los distribuidores hacia los comerciantes. Eso podría tener una alteración en el costo al consumidor final”, indicó.