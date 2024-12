Muchos países que fueron con China Continental hoy están arrepentidos, según diputado

El diputado Mauricio Espínola (ANR-FR), quien se desempeñaba como secretario presidencial en el gobierno anterior, manifestó que romper relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán) no sería una decisión inteligente. Agregó que muchos países, en especial los de Centro América, que dejaron de tener relacionamiento con el país democrático y optaron por relacionarse con China Continental, hoy están “arrepentidos”.

“Es un secretario mbareté porã del canciller, no es el canciller de China Comunista el que está por Paraguay como quisieron hacernos creer. No obstante, no sería recomendable relacionarnos con un país dictatorial. Desde 1948 un total de 35 países que reconocieron a la República de China (Taiwán) como un país soberano, hoy solo somos 12, en donde Paraguay es el más fuerte y representativo”, dijo el diputado Mauricio Espínola (ANR-FR).

Muchos países están arrepentidos, dijo diputado

Agregó que los países que optaron por romper relaciones diplomáticas y consulares con la República de China (Taiwán) y relacionarse con el “gigante asiático” hoy están arrepentidos, aunque no dijo cuales son esos países.

“Muchos de los que dieron un giro a su relación con China Continental especialmente en Centro América, hoy están arrepentidos de dicha decisión. Paraguay debe mantener su relacionamiento con Taiwán, que data de 1957 porque se ha abierto el mercado de la carne, fueron becario paraguayos a capacitarse, expresó el diputado colorado.

Xu Wei estuvo ayer por el Congreso Nacional en donde se reunió con varios diputados y senadores de la oposición. Tras el encuentro, brindó unas polémicas declaraciones en donde recomendó al gobierno de Santiago Peña a tomar una “decisión correcta”: “Es China o Taiwán. Recomiendo al Gobierno de Paraguay tomar una decisión correcta lo más temprano posible”, dijo el visitante, entre otras polémicas declaraciones.