Orlando Arévalo dice que teme por su integridad y responsabiliza a juez Omar Legal de lo que le ocurra

En una entrevista concedida en la tarde de este viernes, el diputado Orlando Arévalo (ANR-HC) reconoció que los chats suyos filtrados con su colega, el extinto Eulalio Lalo Gomes, son reales. Sin embargo, aseguró que fueron sacados de contexto, y forman parte de un “collage”, que realizó Omar Legal.

Responsabilizó al juez especializado en lucha contra el crimen organizado por lo que le pueda ocurrir, pues dijo temer por su integridad y la de su familia.

Recordó el procedimiento que le realizaron a Lalo Gomes que derivó en la muerte del legislador, y dijo que tiene miedo de que en cualquier momento le realicen un allanamiento.

Dice que teme recibir un disparo como Lalo Gomes

“Cada noche nos acostamos con mi familia pensando en que en cualquier momento algún procedimiento puede suceder y recibamos un disparo hasta en la cama como pasó con Lalo Gomes”, expresó Arévalo, quien añadió que el juez Omar Legal “está procediendo por fuera de toda legalidad”.

Según Orlando Arévalo, Omar Legal “no puede seguir siendo representante de la sociedad ni un minuto más”.

Lo calificó como “un magistrado al que no le tiembla el pulso para ordenar un allanamiento contra autoridades nacionales”.

Expresó que “el mandamiento firmado por él la última vez desencadenó en el asesinato de un diputado nacional”.

No recibió a fiscala Uemura, dice

Al ser consultado sobre si recibió o no a la fiscala Katia Uemura, respondió que el diputado Lalo Gomes siempre “insistía a que se le reciba la gente de su departamento; por eso le envié la ubicación, pero no logramos coincidir, no le recibí a la magistrada”.

Según Arévalo, Omar Legal trata de instalar a la fiscala Katia Uemura “como supuesta víctima cuando la misma fiscala reconoce que nunca le pedí ni me ofreció nada”.

Además, aseveró que nunca conversó con la fiscala Uemura ni en forma personal ni vía telefónica.

Señaló que todo se trata de un relato “montado por Omar Legal en su intención de salvarse del JEM”.

Sostuvo que confía en la Justicia, y que por esa razón pidió su desafuero a sus colegas. En este sentido, confirmó que el lunes a las 11:00 se presentará ante la Comisión de Asuntos Constitucionales en forma presencial o telemática.

“No tengo nada que ocultar. La convocatoria de la comisión de Asuntos Constitucionales no es vinculante según reglamento, pero voy a asistir”, informó el diputado.

“Nada garantiza que contenido sea real”

Por otro lado, dijo que nada garantiza que el contenido expuesto en esos chats es real, pues “Omar Legal violó la cadena de custodia al abrir esa evidencia sin presencia de las partes; no estaba la Fiscalía, ni la defensa de Lalo Gomes”.

Enfatizó que no recibió a ningún magistrado, y que, en todo caso “el JEM es un cuerpo de ocho miembros. No podíamos condenarla porque no teníamos ninguna evidencia”.

Señaló que a su entender “no configura tráfico de influencia hablar con un diputado cuyo representante soy ante el jurado”.

Dijo que en ningún momento consideró su renuncia a la Cámara de Diputados porque esto se trata de “un montaje del juez Omar Legal”.

Señaló que no conversó en ningún momento con el presidente del Partido Colorado y tampoco con el presidente de la República sobre su renuncia al JEM, sino que lo hace por decisión personal consultada con su familia.

Según el diputado Orlando Arévalo, el libelo acusatorio en su contra “tiene 18 firmas y somos 80 diputados”. Aún así, dijo estar de acuerdo con ser investigado.

Gomes endosó sus cheques “como garante”

Con respecto a los chats donde hablaba con Lalo Gomes de unos cheques, explicó que le había pedido a su colega que lo asesore sobre dónde gestionar el descuento de unos cheques suyos.

Ahí, según Arévalo, Gomes lo puso en contacto con el agente de créditos Guido Díaz .

Es por eso, según el diputado, que envió la fotografía de los cheques y el agente le pidió que Gomes los endose como garante.

Aseguró que los cheques en cuestión eran personales y que tiene como prueba el contrato de esa transacción.

Aseguró que hasta la fecha retira mensualmente los pagarés y dice tener las facturas legales de esa transacción.

Pago en maletines “es fábula”

Con respecto a los señalamientos sobre enriquecimiento ilícito, dijo que es una “fábula”, que tratan de instalar los abogados de la constructora que edificó su casa, debido a que tuvieron un conflicto por fisuras en la infraestructura.

Señalo que la constructora “aprovechó la coyuntura”, para ingresar esta denuncia por supuesto enriquecimiento, y les pidió que “prueben las acusaciones en las que hablan de maletines de dinero”.

Aseguró que nunca hizo pagos en maletín, aunque sí abonó en efectivo, pues su esposa y él sacaron préstamos y en las entidades les dieron el dinero en ventanilla.

Contó que pagó su casa en “montos parcelados de acuerdo al avance de la obra”, y que llegó a pagar un total de G. 1.200 millones. Enfatizó que el costo de la casa nunca llegó a los G. 2.000 millones.

Sus recursos “no provienen de la política”

Por su parte, la concejala Carolina González, esposa de Arévalo, dijo que los recursos de la familia no provienen de política, sino de sus empresas en el sector educativo.

Comentó que son dueños de institutos de formación docente y que su esposo es abogado. Dijo que sus vecinos pueden dar fe de que la construcción de su casa fue por etapas.

Añadió que la constructora fue demandada y reconoció que existían estas fisuras, se hicieron actas y peritajes y que incluso la casa fue lacrada.

Carolina González sostuvo que toda esta acusación fue impulsada por el intendente de Lambaré Guido González para perjudicar su proyecto de candidatura a la intendencia.

En este sentido, sostuvo que no decaerá en sus intenciones de ser candidata a la administración municipal de Lambaré.

Sostiene legalidad de sus títulos

El diputado afirmó que es abogado, magister y doctor en derecho público gobernabilidad doctor. Explicó que la duda sobre su formación surgió cuando la exfiscala Casse Giménez fue investigada.

Arévalo dice que refutó con documentos la veracidad de su formación ante gremios de abogados y el colegio de abogados, mostrando actas de intervenciones que hizo en su rol de abogado litigante.

Aseguró tener “grupo de WhatsApp” con sus compañeros y que incluso ellos le entregaron una placa cuando fue electo diputado. Dijo que todo está publicado en sus redes sociales, y que estas acusaciones forman parte de “una puja entre las universidades privadas y la nacional”

Al consultársele sobre el hecho de haber rendido exámenes en días feriados, argumentó que él como alumno no decidía la fecha de las pruebas.

Pide pruebas de libelo contra Rocío Vallejo

Con relación al libelo supuesto libelo acusatorio contra la diputada Rocío Vallejo que circula en forma extraoficial, dijo que a él no le consta que este documento se haya redactado en su bancada.

“No sé si miente, pero quiero que mencione quién se lo envió”, expresó Orlando Arévalo ante las consultas en una radio local.