Dirigente social denuncia direccionamiento de subsidios para viviendas en Tomás Romero Pereira

El intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), padre del senador colorado cartista David Rivas, anunció con bombos y platillos la entrega de subsidios a 47 beneficiarios para la construcción de viviendas, supuestamente gestionados por su propio hijo, el 20 de diciembre de 2024.

Los recursos habían sido otorgados por un programa del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). No obstante, el presidente de la comisión para la vivienda de la comunidad San Miguel Guapo’y, Eduardo Rainz, denunció que el intendente creó un comité paralelo y direccionó el acceso al subsidio, posiblemente con complicidad de funcionarios del MUVH.

Según explicó el dirigente, lidera el movimiento desde hace seis años y el pedido se levantó en el año 2019, con el objetivo de beneficiar a 126 postulantes. Ante posturas contrarias al jefe comunal, este lo habría dejado de lado y creó una nueva comisión, sin que la anterior se disolviera.

Con este movimiento, buscó beneficiar solamente a quienes eran afines políticamente a su movimiento partidario, según la denuncia. El dirigente expresó que no dieron a conocer los criterios con los cuales segregaron al grupo para beneficiar solamente a 47. Lo concreto es que los que mostraban posturas críticas contra el intendente no formaron parte de esa lista, mencionó.

Utilizados para apretar

El concejal Adalberto Caballero (ANR-independiente) expresó que los mismos beneficiarios de este programa eran utilizados por el intendente para hacer manifestaciones en contra de los concejales opositores. Aparentemente, estaban amenazados con que no recibirían el subsidio si no participaban en las movilizaciones, según refieren fuentes de la zona.

El intendente Rivas no respondió a ninguno de los mensajes. Hasta el cierre de la edición no recibimos ningún tipo de respuesta, pero permanecemos abiertos a que deseen expedirse sobre el caso.

Desmienten direccionamiento

Por parte del MUVH respondieron a un formulario de preguntas dirigidos al ministro Juan Carlos Baruja, en donde deslindan responsabilidades y alegan que “no existe posibilidad de direccionamiento” de estos beneficios.

Mencionan que “las Municipalidades y Gobernaciones pueden solicitar intervención del MUVH en sus territorios, pero la selección de proyectos se realiza según criterios técnicos de planificación y focalización habitacional, priorizaciones institucionales y disponibilidad presupuestaria”.

Sobre el caso particular, explicaron que, por resolución 2628/2024, analizaron 53 solicitudes, de las que 47 fueron aprobadas y seis excluidas por no tener la documentación necesaria o no residir en la zona. Posteriormente, fueron anuladas dos postulaciones más, siendo 45 los beneficiarios.

Las obras serán viviendas de nivel 4 que serán construidas por la empresa Constructora RVC, representada por Ricardo Andrés León Villamayor.