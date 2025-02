Lamafiamanda: la Fiscalía no abrió ningún proceso contra Orlando Arévalo, aseguró abogado

Esta martes, Guillermo Duarte Cacavelos, abogado del exdiputado cartista Orlando Arévalo, aseguró que no existe ninguna causa abierta en la Fiscalía contra su cliente y cuestionó nuevamente al juez denunciante Osmar Legal por la filtración de los resultados del peritaje del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómes.

El letrado calificó de “irregular” el actuar del magistrado y lo acusó de utilizar el contenido del teléfono de Gómes de manera selectiva. “Ahora está dando manotazos de ahogado tratando de salvarse, pero se le derrumba toda su violación de la ley”, afirmó.

Duarte también criticó que Legal haya considerado penalmente relevantes únicamente los hechos relacionados con Arévalo y otras figuras como las fiscalas Stela Maris Cano y Katia Uemura; y la jueza Sady López, dejando de lado otros nombres mencionados en la prensa.

“No tiene sentido lógico que haya seleccionado solo lo que afecta a la persona que puede ser su verdugo en el Jurado de Enjuiciamiento”, señaló, en alusión a su cliente, quien fue miembro del JEM.

La Fiscalía está presa por el actuar de Legal, sostuvo Duarte

Asimismo, sostuvo que el propio fiscal general del Estado admitió que Legal ordenó la revisión de los teléfonos sin que existiera un pedido formal. “El fiscal general se confiesa preso de la ilegal actuación de Omar Legal”, expresó.

No existe causa abierta contra Arévalo

Finalmente, el abogado reiteró que no existe un proceso abierto contra su defendido. “Me presenté en la Fiscalía y me notificaron que no hay una causa contra Orlando Arévalo”, concluyó.