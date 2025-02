¿Renuncia “con piolita” de Orlando Arévalo? Estos son los escenarios que temen

La diputada opositora Rocío Vallejo enfatizó que, pese a que la mayoría de la ciudadanía tomó como un hecho la renuncia a la Cámara de Diputados del cartista Orlando Arévalo, lo cierto es que “sigue siendo diputado hasta tanto se acepte su renuncia”. El abogado de Arévalo, Guillermo Duarte Cacavelos habría sugerido la posibilidad de retirar la renuncia, y eso hace que en los pasillos de la cámara hoy circulen rumores de un posible salvataje, los cuales, dijo Vallejo, espera no sean ciertos.

Recordó que, si bien sigue latente el pedido de pérdida de investidura que presentaron con la firma de 21 opositores, con la mayoría propia que tiene el cartismo en Cámara Baja podrían también archivarlo y lograr que no se pueda volver a acusar por ese caso al legislador. “Son escenarios posibles que estamos manejando. No podemos ser ingenuos, pueden suceder cuando ellos tienen mayoría”, dijo.

“Puede haber un escenario donde él (Arévalo) retire la renuncia. Se llama ya, se convoca la extraordinaria y se acepta el retiro de la renuncia; pero dentro de esa sesión, se puede pedir otra extraordinaria -ya que ellos tienen la mayoría- pueden pedir el rechazo de la pérdida de investidura. Por eso tenemos que estar muy atentos”, dijo como primera posibilidad.

La otra posibilidad - comentó- es que directamente se rechace la renuncia y termine todo en el oparei, aunque señaló que esto dejaría muy mal parado al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, que fue el que había señalado que el Comando de Honor Colorado dispuso darle chance a Arévalo de dimitir, para evitar que fuese echado.

“Realmente, con tantas reculadas que tiene este gobierno, esperamos que se concreten las cosas para poder estar seguros de que Orlando Arévalo se va. Estamos muy expectantes de lo que pueda ocurrir”, insistió.

Finalmente, un tercer escenario posible es que el tema se siga dilatando a la espera de que las aguas se calmen, ya que al fin y al cabo, cada vez son más los salpicados por los chats, incluso miembros del gabinete de Santiago Peña.

“Hay causales muy graves con relación a sus ministros y lejos de que haya una renuncia de ellos o que el presidente tome una decisión, hacen como que todo sigue igual y se está esperando que esto se enfríe, que era luego la propuesta que a mí me hicieron” antes de presentar el pedido de pérdida de investidura, dijo Vallejo.

No saben hasta dónde llegan las presiones

Finalmente, la diputada opositora mencionó como elemento a tener en cuenta, en este tipo de ocasiones, que no se sabe hasta dónde le “aprieta el zapato” a cada uno de sus colegas, muchos de los cuales podrían también haber mantenido conversaciones comprometedoras con el diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

“Yo no sé cuáles son los chats que puedan comprometer a quién o cuál, acá, dentro de la Cámara. Así que, hasta que no sea un hecho, hasta que no tengamos esa sesión y se acepte su renuncia y jure el nuevo, estaremos en esta incertidumbre, porque son varios escenarios que pueden manejarse de acuerdo a los pactos, como dicen también que existe amenaza a este señor (Arévalo) a muchas personas”, mencionó.