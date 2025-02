Caja Municipal de Jubilaciones aplazada, según Contraloría

La Contraloría General de la República informó que la Caja de Jubilaciones Municipal no aplicó su plan de mejoramiento administrativo, por lo cual existen múltiples desprolijidades que se reflejan en la forma atrasada como se abonan los haberes jubilatorios a los 2.515 socios pasivos (jubilados y pensionados).

Según el documento socializado por el ente contralor, la Caja Municipal de Jubilaciones, cuyo titular es el procesado Venancio Díaz Escobar, no presentó balance general actualizado durante el 2023 a pesar de la evidente necesidad, por el déficit presentado en sus estados financieros.

Lea más: Exigen estar al día para elegir a nuevas autoridades de la Caja Municipal de Jubilaciones

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, la Caja Municipal de Jubilaciones no constituyó las previsiones sobre las inversiones en títulos, bonos valores y acciones en gestión judicial en el balance general por total G. 27.122.928.190, además, no hizo las previsiones sobre deudores por cobro en gestión judicial no fueron regularizadas por un total G. 46.585.032.852.

Ademas, según informó la Contraloría General, existen diferencias entre los saldos del inventario de juicios en gestión judicial y el balance general por G. 2.377.536.460, así como la incorrecta clasificación en el activo corriente de los saldos de antigua data correspondiente a préstamos otorgados por G. 29.160.195.851.

El ente contralor también detectó que existen saldos de la cartera de préstamos no registrados contablemente por G. 50.466.038.590, así como insuficiente gestión para la regularización del saldo de la cartera de préstamos en relación a bajas por fallecimiento por G. 1.616.154.635.

Lea más: Destituyen a exdirectoras administrativas de la Caja de Jubilación Municipal

Otra de las falencias encontradas y que no mejoró la administración de Venancio Díaz Escobar es la insuficiente gestión para el avalúo de inmuebles y su posterior registro contable por valor de adjudicación total de G. 1.592.272.437.

La Contraloría también en su informe indicó que la evaluación y seguimiento de las acciones de mejoramiento institucional presentó restricciones debido a que la Caja Municipal de Jubilaciones no remitió en su mayoría los documentos que respaldan las acciones de mejora señaladas.

Debido a estas desprolijidades administrativas, la institución se encuentra pagando desde hace varios meses de manera prorrateada los haberes jubilatorios. Actualmente, se está pagado a los jubilados con salario de hasta G. 2.950.000, por el mes de enero.