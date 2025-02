Kattya dice que cartismo está debilitando figura de Santi Peña: ¿por qué?

Los proyectos de ley impulsados por el gobierno de Santiago Peña, como el de la Superintendencia de Jubilaciones, no están cumpliendo las funciones que pretendían desde el Ejecutivo, según indicó la exsenadora Kattya González.

En ese sentido, la exlegisladora afirmó que desde el cartismo están maniobrando para debilitar la figura de Peña con una intención de fondo.

“Hoy se está descalabrando todos esos atropellos que se hicieron en el Congreso para supuestamente darle herramientas al Ejecutivo para liderar un proyecto. No tiene más escapatoria Santiago Peña y, por eso, lo están debilitando. Por eso, el anuncio de lo de Arévalo lo hace Alliana. Le dicen a Peña que ni para vocero ya no sirve del quincho”, declaró.

Peña, un “fusible” para el cartismo

González resaltó que la cuestión de fondo sería utilizarlo como un “fusible” a ser cambiado en caso de que el gobierno caiga en una debacle política-social.

“Finalmente, el que va a ser el fusible de una eventual debacle de este gobierno, porque las cosas están cada vez más deterioradas, es Peña. Por eso, adelantan y extienden el mandato de “Bachi” Núñez. Se apuran que en la línea de sucesión sean los tres cartistas. Eso tiene un mensaje clarísimo para Peña”, mencionó.

Peña no terminaría su mandato si...

Asimismo, subrayó que constantemente se cuestiona al gobierno de Peña, por lo que indicó que considera que en algún momento “osota la piola Peñare”.

“Creo que no (va a concluir su mandato) si es que no tiene que terminar porque eso no le conviene al quincho”, apuntó.

En otro momento, señaló que la intención real de Peña en su pronunciamiento de ayer sobre los chats filtrados de #LaMafiaManda fue dar una mensaje que le ordenaron desde el “quincho” o comando cartista: el respaldo a los hermanos Marco y Liliana Alcaraz, ministros de Inteligencia y Seprelad, respectivamente.