Sugestivo cambio de director que denunció irregularidades en el Ministerio de Justicia

Un llamativo cambio de director se presentó en filas del Ministerio de Justicia (MJ), luego que el ministro Rodrigo Nicora, resuelva designar a Maximiliano Ayala, como director general del Registro Civil, en lugar de Rigoberto Zarza.

De acuerdo con lo que dijo el propio ministro Nicora, no existe ninguna disconformidad con el trabajo de Zarza y la decisión tiene que ver con una cuestión política.

A su vez, el ahora exdirector del Registro del Estado Civil, fue el mismo que denunció el pasado 6 de febrero, irregularidades que involucra a la directora de Oficinas Registrales, Lis Andrea Leguizamón Lima, por cobrar de forma irregular horas extras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fiesta en cárcel de Emboscada: Ministerio de Justicia se enteró por la prensa y redes sociales

“A mi me dijeron que necesitaban mi cargo por cuestiones políticas y me felicitaron por la gestión excelente que tuve, que no hay ningún otro argumento”, manifestó Rigoberto Zarza.

Citó algunos de los avances en poco más de un año de gestión como: la instalación del expediente electrónico que posibilitó bancarizar los pagos, también más de 41 hospitales entre Materno Infantil y Centro de Atención de Salud, con atención del registro civil en línea, el trabajo integrado con el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) con más de 4.000 documentos entregados a diferentes comunidades.

Operación Bisturí

El exdirector dijo que esta denuncia contra la funcionaria Leguizamón, por presunto cobro indebido por horas extras, era el inicio de la denominada Operación Bisturí, que arrancó el 4 de febrero cuando remitió una nota al ministro Nicora con dos videos que reforzaron la denuncia.

Dos días después, es decir, el 6 de febrero, presentó la denuncia formal ante el Ministro de Justicia, en la que detalló las irregularidades cometidas.

“La funcionaria Liz Leguizamón debe cumplir funciones en la sede Central del Registro Civil con asiento en Asunción, en un horario de 7:00 a 15:00 en horario ordinario, de 15:00 a 17:00 en horario extraordinario y de 17:00 a 19:00 en horario adicional dado que la misma percibe bonificaciones y remuneraciones adicionales en concepto de horas extras, sin embargo, hay filmaciones que muestran que vuelve la hora que quiera y se ausenta cuando ella quiere”, dice la denuncia.

Resalta que habría utilizado su posición de Secretaria General del Sindicato para ser directora.

Lea más: “Cara de nabo”, “Zurdito caviar”: Así responde Nenecho en sus redes a los ciudadanos

Ministro habla de excelente trabajo

En una entrevista con ABC TV, el ministro Nicora expresó que Zarza realizó un excelente trabajo con grandes avances, pero que tiene la necesidad de trabajar con personas que forman parte de su entorno más cercano, por lo que designó a Maximiliano Ayala.

“Se necesita, por un lado, el perfil técnico, pero también se necesita saber comunicar lo que se hace y en el perfil de Maximiliano al haber ocupado la dirección de Comunicación en la SEN entendemos que su relacionamiento con los medios va a ser muy bueno”, justificó el ministro.

En lo que respecta al nuevo director del MJ, es presidente de la Seccional N° 15 de Asunción, ha ocupado diversos cargos en los últimos años, consolidando su cercanía con el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.