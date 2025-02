Cumbre de Poderes: en apenas un día cartistas ignoran promesa de Santi y atacan a la prensa

El diputado cartista Derlis Rodríguez, que aparece citado en los chats entre Eulalio “Lalo” Gomes y la jueza (renunciante tras el escándalo) Sadi López, atacó a la prensa por las publicaciones, antes que preocuparse por los graves hechos en ellos revelados y volvió a hablar de regular la labor de la prensa, pese a la prohibición expresa de la Constitución.

El mismo dijo que la salida de Arévalo es por culpa de “la dictadura de las redes y de los medios” y que “deja un precedente nefasto para cada uno de nosotros que no tenemos hoy la garantía necesaria para seguir ejerciendo aquí el rol para el cual fuimos llamados, fuimos elegidos y fuimos electos por la gente. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos al humor de algunos que detrás de un micrófono o detrás de una tecla que se está escondiendo”.

Diputado Derlis Rodríguez volvió a hablar sobre regulación a la prensa

La parte más preocupante del discurso de Rodríguez es que volvió a hablar de regular a la prensa.

“Esa es la dictadura (de los medios) que tenemos que tener en cuenta y tenemos que empezar a legislar también para cuidar que esto no sea más recurrente ni no sea más latente. ¿Por qué no podemos seguir teniendo miedo a esa gente que se esconde detrás de los micrófonos?”, insistió.

Apenas el lunes, Peña hizo público el pronunciamiento tras la Cumbre de Poderes, donde en el tercer punto se comprometían a respetar la labor de la prensa.

Taxativamente, el documento señala el compromiso del Estado (en sus tres poderes) de “proclamar, defender y garantizar la libertad de prensa como una herramienta absolutamente imprescindible para la vigencia de la democracia y la transparencia, asumir el compromiso de que los periodistas que se encuentren denunciando hechos tengan la debida protección jurídica y física para poder ejercer su misión”.