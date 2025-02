Faltaban las mesas directivas del Congreso en la cumbre de poderes, dice Lilian Samaniego

La senadora Lilian Samaniego (ANR, Independiente) dijo que en la cumbre de poderes realizada el lunes hacía falta la política en democracia. Mencionó que -si bien estuvieron las cabezas de los poderes del Estado, en el caso del Congreso, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC)- se necesitaba de toda la mesa directiva para dar la representación.

“La institución es una persona o un movimiento. Son las instituciones democráticas que tienen que estar representadas por toda su fuerza, y eso le faltó a esa reunión, a esa convocatoria”, dijo la senadora colorada disidente.

Se preguntó qué salió de esa cumbre y recordó que ella hizo una propuesta a sus colegas, de impulsar por ley la creación de la carrera judicial, que según dijo va a transparentar el proceso, “va a traer institucionalización, profesionalización, estabilidad de las instituciones, el valor de la persona, la ética y los méritos sean los ejes rectores para la designación de los fiscales y jueces”.

“Hoy no existe eso. Entonces, ante mi propuesta puede haber otras, pero no puede existir una cumbre y no se salga con nada”, cuestionó la senadora, quien dijo que lo que falta es respeto a las instituciones democráticas y ante esta situación que urge dar una respuesta.

Cumbre de poderes: debió asistir representación de las fuerzas políticas

Valoró que se convoque a los representantes de los poderes del Estado, pero dijo que en este caso debió asistir la representación de todas las fuerzas políticas para hablar realmente de una cumbre de poderes”, indicó.

Samaniego dijo que no sabe si es que están dando la respuesta ante la crisis que permea en la Justicia. Indicó que el crimen organizado desdibuja lo que esperan del Ministerio Público. “Necesitamos que se corrija cuanto antes. Como decía la semana pasada, la Corte tiene un proyecto de la creación de la carrera judicial que envíe y que debatamos cuanto antes y que se apruebe; eso es lo que se necesita, además de otras acciones”, dijo.

