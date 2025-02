“No vamos a satisfacer las expectativas de todos”, dice Peña sobre criticada Cumbre de Poderes

La Cumbre de Poderes convocada por Santiago Peña el lunes pasado trajo como resultado las mismas promesas de siempre. Representantes de varios sectores políticos cuestionaron la falta de acciones concretas ante los escandalosos chats que revelan esquemas de corrupción.

Hoy, de manera breve, el presidente respondió a los cuestionamientos relacionados con ese aspecto. “No hay mucho que comentar ahí, hablé de la posición, creo que son avances importantes, el diálogo es importante, obviamente no vamos a satisfacer las expectativas de todos”, manifestó,

Pese a que Peña destacó el diálogo, cabe señalar que todos los participantes de la cumbre son afines al cartismo. Es decir, el debate se dio solo dentro de las mismas filas del movimiento del Gobierno.

Por otra parte, también habló sobre su descenso en un rating de popularidad realizado por una encuestadora argentina, simplemente manifestó que “hay que trabajar, hay que seguir trabajando”.

Cartistas ya ignoraron sus promesas

Entre las promesas que resultaron de la Cumbre de Poderes, se encontraba la protección a los periodistas. Específicamente, el documento señala el compromiso del Estado (en sus tres poderes) de “proclamar, defender y garantizar la libertad de prensa como una herramienta absolutamente imprescindible para la vigencia de la democracia y la transparencia, asumir el compromiso de que los periodistas que se encuentren denunciando hechos tengan la debida protección jurídica y física para poder ejercer su misión”.

Menos de 24 horas después de la firma de ese compromiso, miembros del cartismo atacaron a los medios de comunicación.

El diputado cartista Derlis Rodríguez, quien figura entre los chats filtrados con Lalo, dijo que la salida de Arévalo es por culpa de “la dictadura de las redes y de los medios” y por ello planteó nuevamente la regulación a la prensa.

“Esa es la dictadura (de los medios) que tenemos que tener en cuenta y tenemos que empezar a legislar también para cuidar que esto no sea más recurrente ni no sea más latente. ¿Por qué no podemos seguir teniendo miedo a esa gente que se esconde detrás de los micrófonos?”, manifestó Rodríguez.