Vacío en convocatoria a fiscal general y juez Legal ante Comisión Permanente, con tufo a “oparei”

Tanto el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, como el juez Osmar Legal remitieron notas declinando “respetuosamente” la invitación de la Comisión Permanente del Congreso, que igualmente realizó la sesión extraordinaria convocada para hoy, pero solamente desarrollando una etapa de oradores, donde los ausentes fueron blanco de las críticas por sus actuaciones o también sus inacciones.

En el caso de Legal, el argumento de su ausencia se respaldó en un dictamen de Asesoría Jurídica de la Corte Suprema de Justicia que mencionaba que constitucionalmente no correspondía la citación a un juez para comparecer ante el Congreso. La respuesta de Rolón fue más confusa, pero destaca que recién ayer recibieron las “copias espejo” de los celulares peritados.

El presidente de la Comisión Permanente, diputado Miguel Del Puerto, habilitó no obstante una etapa de oradores donde se plantearon críticas y planes de acción.

Pacto de impunidad: “Entre bomberos no se pisan la manguera”

Las críticas más duras fueron contra el fiscal general del Estado, cuyo “desaire” consideran peor, ya que ha ido incluso a programas radiales, pero rechazó acudir ante el Congreso.

“La ausencia del fiscal general es un mensaje, y no me parece un accidente ni coincidencia que tras la convocatoria que se ha hecho desde la Comisión Permanente al fiscal general, Peña haya convocado a la Cumbre de Poderes el lunes (pasado) y no me parece una coincidencia que luego de la reunión de la cumbre haya el presidente leído un comunicado vacío, (...) porque ahora entiendo que posiblemente lo que pasó, el lunes lo que tuvimos fue un pacto de impunidad entre ‘bomberos’... entre bomberos no se pisan la manguera”, criticó el diputado Raúl Benítez (independiente).

Cartismo se centra en atacar a Legal

El primero en atacar fue el senador -aliado cartista- Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA) que se despachó contra el juez Legal por haber ventilado el escándalo y las pruebas.

En los últimos días, aparecía en todas partes la cara del “todopoderoso poderoso, protegido e intocable, Osmar Legal. En su ámbito el intocable difunde noticias, pero no se anima a explicar socialmente en qué se sustentó, en qué se basó, qué pareceres tuvo en cuenta, cómo hizo la selección de los chats a publicar, quienes más podrían estar afectados”.

