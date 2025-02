Fiscal general teme que surjan chats suyos con Lalo Gomes, según senador

Ésta mañana el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, remitió una nota a la Comisión Permanente del Congreso en la que habla de limitaciones constitucionales y materiales, lo que lo imposibilitaría a asistir a la invitación, fijada para hoy, que se realizó esta instancia del Parlamento para tratar el escándalo político. El juez Osmar Legal tampoco asistió a la convocatoria.

“Lamento que no venga el fiscal general del Estado a dar la cara porque yo creo que él es el principal responsable de la situación que estamos viviendo ahora, y no digo lógicamente por el origen de los chats ni mucho menos, sino por la inacción por parte del Estado”, dijo el senador Eduardo Nakayama (Ex-PLRA).

El senador dijo que se puede deducir de todo esto que definitivamente que ellos ya hablaron previamente y que coincidieron en que iban a hacer el vacío porque no quieren dar respuestas a la ciudadanía. Recordó que cuando surgió el escándalo de los chats del fiscal Aldo Cantero se le increpó al fiscal general para que lleve adelante una investigación, pero que no se animó siquiera a abrir una causa.

“Él directamente abrió un sumario interno diciendo que en ese sumario interno tenían todas las prerrogativas para pedir celulares y demás; nunca se pidió nada. ¿En qué terminó eso? ¿En un gran oparei? Y en eso mismo ellos pretenden que termine esto. Yo no sé si él tiene miedo de que haya conversaciones que lo involucren a él y por ese mismo motivo él no está queriendo venir a dar la cara. No solamente él, puede haber otros con peso”, manifestó el legislador.

El parlamentario indicó que a mucha gente le preocupó el silencio del presidente Santiago Peña, porque también debe sentar una posición política. “Pero a mí mucho más allá que el silencio del presidente, me preocupa la inacción del Ministerio Público y en este caso el fiscal general del Estado, que se pasó dando excusas hasta ahora por su no actuar”, cuestionó.

También criticó que el fiscal general del Estado llegó a poner en duda la legalidad de la denuncia realizada por el juez Osmar Legal. Mencionó que la Comisión Permanente como moneda de cambio exigió la presencia de un juez de la República y dijo que ello es inaudito porque no se puede convocar a alguien de otro poder del Estado, en este caso del poder jurisdiccional, porque claramente eso está fuera de ley de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional.

El fiscal general del Estado tenía que estar aquí en primera fila respondiendo por qué no ha incautado ningún celular a la fecha. “¿Por qué no ha incautado otros equipos? ¿Por qué no ha acusado? ¿Por qué no ha imputado aún a nadie hasta la fecha? Permitiendo que esas pruebas se malogren, haciendo y permitiendo que estas pruebas puedan ser rotas, quemadas, etcétera, pero hoy cualquier fiscal que asuma la causa tenga menos elementos de los que tendría si él hubiese realizado las diligencias preparatoria”, dijo.

Nakayama dijo que a su criterio no corresponde en lo absoluto la justificación constitucional y material que alega Rolón para no acudir. Mencionó que el fiscal general en varias ocasiones llegó hasta la sede del Senado cuando fue convocado en sesiones reservadas sin ningún problema, llevando adelante las audiencias.

“Él, a diferencia de un juez de la República, es el titular del Ministerio Público y nosotros somos los representantes del pueblo, electos por voluntad popular”, manifestó el parlamentario y dijo que por esa razón tienen todo el derecho de convocar a quien ejerce la titularidad de la acción pública.

También dijo que el fiscal general del Estado viene dando excusas de todo tipo hace un año, como en el caso del magnicidio del exfiscal Marcelo Pecci. “Estamos cansados de las excusas de Emiliano Rolón”, manifestó Nakayama.