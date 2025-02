La Justicia no se reformará con la ANR porque el narcotráfico copó y compró todo, dice Nakayama

La Justicia no se reformará con la ANR en el poder ya que no tiene la voluntad, afirmó el senador Eduardo Nakayama (ex PLRA). Indicó que el narcotráfico copó y compró todo, desde el Congreso hasta la Fiscalía y la Corte. Instó a la gente ir por un cambio radical.