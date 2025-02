Directora denunciada por presunto planillerismo se atornilla al cargo

El 6 de febrero pasado fue denunciada de manera formal ante la Dirección de Transparencia del Ministerio de Justicia (MJ), la directora de Oficinas Registrales de Villa Elisa, Lis Andrea Leguizamón Lima. El hecho tiene que ver con un presunto caso de planillerismo por parte de la directora.

La denuncia fue realizada en ese entonces por el propio director general del Registro Civil, Rigoberto Zarza, quien tras realizar esta denuncia en el marco del operativo “bisturí”, fue removido de su cargo por una “decisión política”, para ubicar en su lugar a un activo operador del intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, y presidente de la Seccional N° 15 de Asunción, Maximiliano Luis Ayala.

El exdirector Zarza dijo que esta denuncia contra la funcionaria Leguizamón, por presunto cobro indebido por horas extras, era el inicio de la denominada operación Bisturí, que arrancó el 4 de febrero cuando remitió una nota al ministro Rodrigo Nicora Villamayor con dos videos que reforzaron la hipótesis.

El 6 de febrero, presentó la denuncia formal ante el Ministro de Justicia, donde detalló las presuntas irregularidades cometidas.

“La funcionaria Lis Leguizamón debe cumplir funciones en la sede Central del Registro Civil con asiento en Asunción, en un horario de 7:00 a 15:00 en horario ordinario, de 15:00 a 17:00 en horario extraordinario y de 17:00 a 19:00 en horario adicional dado que la misma percibe bonificaciones y remuneraciones adicionales en concepto de horas extras; sin embargo, hay filmaciones que muestran que vuelve la hora que quiera y se ausenta cuando ella quiere”, dice la denuncia.

Resalta que habría utilizado su posición de secretaria general del sindicato para ser directora.

Se atornilla al cargo

De acuerdo con las averiguaciones que realizamos, Lis Leguizamón no fue apartada del cargo mientras se realiza la investigación del caso, como sí se realizó en otros casos dentro del mismo Ministerio de Justicia.

Funcionarios del ente, que prefirieron no dar sus nombres, denunciaron a ABC que Leguizamón tendría mucha influencia en el ente y que sería “intocable”. Compararon con el caso del director de la penitenciaría regional de Villarrica, Denis Caballero, que también fue investigado pero, en su caso, fue apartado del cargo mientras se realizaba la investigación por el oficio fraudulento para liberar a miembros del Primer Comando Capital (PCC), pero que fue advertido por la Policía, por lo que finalmente no salieron en libertad.

Tratamos insistentemente de hablar sobre este caso con el ministro Nicora, pero no respondió nuestros llamados, tampoco dio retorno a los mensajes vía WhatsApp. Por su parte, Esther Escurra, directora Anticorrupción del Ministerio de Justicia, señaló que no tiene la autorización para dar detalles sobre los avances del caso.

Cambio del director

El exdirector Zarza no descarta que su cambio haya ocurrido por la denuncia que presentó.

“A mí me dijeron que necesitaban mi cargo por cuestiones políticas y me felicitaron por la gestión excelente que tuve, que no hay ningún otro argumento”, manifestó Rigoberto Zarza.

Citó algunos de los avances en poco más de un año de gestión, como la instalación del expediente electrónico que posibilitó bancarizar los pagos, también más de 41 hospitales entre Materno Infantil y Centro de Atención de Salud, con atención del Registro Civil en línea, el trabajo integrado con el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) con más de 4.000 documentos entregados a diferentes comunidades.

En una entrevista con ABC TV, el ministro Rodrigo Nicora expresó que Rigoberto Zarza realizó un excelente trabajo con grandes avances, pero que tiene la necesidad de trabajar con personas que forman parte de su entorno más cercano, por lo que designó a Maximiliano Ayala.