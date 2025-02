Lilian Samaniego pide a mujeres tranquilidad porque ella no está metida “en corrupción ni crimen organizado”

La senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) realizó el sábado último en Asunción un festejo en conmemoración por el Día de la Mujer Paraguaya que se celebra en la fecha. Dijo a las mujeres, representantes de varios departamentos del país, que la cancha no está igualada entre hombres y mujeres y les pidió que se capaciten para lograr la independencia económica.

“Hay mucho camino por recorrer, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo brechas salariales, laborales, para lo cual hay que trabajar juntas (...). Hoy estamos con la presencia de ustedes ratificando una nueva agenda, un compromiso a futuro y quiero decirles de acá que conozco muy bien el sacrificio de la mujer paraguaya”, dijo la senadora.

También apuntó que una no tiene que ingresar a la política, como hay algunos, buscando una salida económica “y algunas veces nos dan vergüenza las actuaciones de ellos. Digo vergüenza, porque, como ser humano y como dirigente, tuve y tengo -y seguramente voy a seguir teniendo- errores”, manifestó la senadora colorada disidente.

Recordó que fue presidenta del Partido Colorado, en su momento más doloroso que fue la crisis, cuando estuvo en la llanura. “Asumí un partido quebrado política, económica y moralmente y entregué un Partido Colorado organizado, moderno, incluyente y en el poder”, mencionó Samaniego.

“Quiero decirles que ustedes pueden tener la tranquilidad al decir estamos con ella, están acompañando a una mujer que no está en la corrupción, que no está en el crimen organizado, que no está en nada de lo que ustedes puedan tener vergüenza, como tengo yo de algunos integrantes de nuestro partido”, dijo la parlamentaria en el acto por el Día de la Mujer.

Indicó que ella tiene 15 mil contactos en su teléfono y que ella asume que Lalo fue presidente de la Rural en Amambay en varias ocasiones. “Pero ni en los chat de Lalo ni en ningún otro chat le van a encontrar a Lilian pidiendo por a un juez o fiscal ni por nadie que hagan cosas fuera de lugar. Esa es la tranquilidad que yo le quiero dar a ustedes”, manifestó la parlamentaria, quien dijo tener la autoridad moral para hablar.

Mencionó que una ambulancia significa dolor y emergencia y que a la ambulancia siempre se la convoca cuando hay una urgencia. “Hay una urgencia en nuestra sociedad. Y necesitamos buscar cómo se cura. Y yo soy la fórmula, yo conozco la fórmula de eso, porque manejé la crisis del partido más grande del Paraguay, que es el Partido Colorado, que es el partido de la idiosincrasia del pueblo”, indicó la senadora quien tendría aspiraciones para ser candidata presidencial en 2028.