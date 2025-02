Contra la prensa: propuesta de Yamy Nal tras escándalo de su hijo en INE

El caso de Giovanni Paolo Divitto Aquino, hijo de la senadora Norma “Yamy Nal” Aquino, es otro antecedente que se le suma a la lista de cuestionamientos que pesa sobre la legisladora cartista, ya que estos nacen incluso desde sus propias fotografías para su candidatura.

Tras protagonizar varios “encontronazos” con la prensa e incluso impulsar una denuncia contra una periodista con el argumento de supuesta violencia de la mujer, ahora Aquino lanzó una propuesta en sus redes sociales.

Según ella, los periodistas también deberían presentar Declaraciones Juradas (DD.JJ.), ya que “si bien tributan, el ciudadano común que les escucha o ve por TV, no vimos su declaración jurada”.

“Los periodistas se creen casta especial como no son funcionarios no están comprendidos, pero son ciudadanos. También emiten opiniones, son receptores de la información y tienen conflicto de intereses cuando dan tal o cual información por su línea periodística, que si no es una fuente confiable a ellos, pero igual lanzan al aire no les importa dañar la imagen y la moral de las personas, pero guarda si a ellos se les hace lo mismo”, fue parte de lo que expresó en una serie de escritos repletos de errores.

Yamy Nal busca apoyo del Ejecutivo

Entre lo que pareciera una columna de opinión -o algo que intentaría asemejarse- sobre el trabajo periodístico, también mencionó que “urge madurar la idea de hacer un proyecto sobre esto y presentar al Ejecutivo para que nos acompañe”.

Esta es una copia exacta de lo que escribió hacia el final, con errores incluidos: “Entre todos! Paraguay es para todos no se presume la igualdad asi que nadie puede ser excluyente a la hora de rendir cuentas aunque no perciban sueldos del Estado. son formadores de opinion!!!!! Y repito tienen mucha influencia sus pareceres e informaciones en la ciudadanía. Causan agravios al pisotear principios deontologicos del derecho como la presunción de inocencia justificando que deben hacerlo por ampararse en la libertad de prensa.. e información. Los periodistas No son TRIBUNALES ESPECIALES!!! Aunque intenten serlo. Invocar un derecho no justifica que puedas colisionar y atropellar otros derechos y principios del derecho (sic)”.

