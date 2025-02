PLRA: “Distraernos en una disputa interna es favorecer al cartismo”, afirma Ever Villalba

La disidencia del Partido Liberal Radical Auténtico convocó en octubre último a la Convención Partidaria y autorizó recortar el mandato del Directorio y todas las autoridades electas para el periodo 2021-2026.

Por su parte, la Justicia Electoral no puede asegurar que contará con las máquinas de votación necesarias para el adelanto de la renovación de autoridades del PLRA prevista para el 17 de agosto de este año. Los organizadores de los comicios azules dicen que si no hay aparatos disponibles, volverán a las papeletas.

Sobre esta situación, el senador del PLRA, Ever Villalba, señaló: “Nosotros tenemos presentado una acción en la Justicia Electoral ante este atropello, que nuevamente quiere hacer un sector del Partido Liberal, que se autodenomina Nuevo Liberalismo. Ellos ya atropellaron la conducción del partido, quitándole a Efraín (Alegre) y no quieren tener en cuenta lo que establece el Código Electoral, que las elecciones internas de los partidos tienen que ser en coincidencia con las Municipales o con las internas para las Generales. Esa es la cuestión legal”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego agregó la otra parte: “La cuestión material es que la Justicia Electoral no tiene las urnas electrónicas para que se puedan hacer las elecciones”.

Lea más: TSJE y PLRA desconocen si hay máquinas de votación para internas liberales

Una distracción innecesaria

En otro momento, el legislador se refirió al lado político de la cuestión: “Distraernos en una disputa interna es favorecer al cartismo, es favorecer al Gobierno porque nos tienen entretenidos por disputas internas, en épocas no electorales, y perdemos de vista lo importante, que es el problema de la gente. La situación social, la seguridad y la mafia que ahora salta”.

“No quiero pensar mal. Pero que un grupo tenga el único propósito ir a una contienda electoral y no estar debatiendo los problemas reales del país, está haciendo un guiño al oficialismo, está distrayendo la atención del principal partido de la oposición a una disputa interna. No digo que no se tenga que hacer renovación, pero con una interna no se solucionan los problemas organizacionales”, manifestó.

Ante la consulta del porqué la oposición se mantiene en silencio ante todo lo que está saliendo a luz, el legislador contestó: “La verdad que es preocupante que el principal partido de la oposición tenga una posición débil, que muchos estén en silencio y que no opinen. Estamos ante un escándalo nunca antes visto y los chats de Lalo vienen a confirmar algo que denunciamos ya en campaña”.

Lea más: Justicia Electoral comprará 20.000 máquinas y culpa a Contrataciones por retraso para el PLRA

“Nosotros necesitamos reorganizar el Partido Liberal porque es el Buque insignia de la oposición. Si el Partido Liberal no está fuerte, no está organizado, la oposición está débil. Esa es la obligación y el compromiso histórico que tenemos quienes hoy estamos representando al Partido”.