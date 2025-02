Justicia Electoral comprará 20.000 máquinas y culpa a Contrataciones por retraso para el PLRA

La última Convención del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) resolvió recortar el mandato 2021-2026 de su Directorio y adelantar para el 17 de agosto la renovación de sus autoridades partidarias en elecciones.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), presidido por Jaime Bestard (ANR, HC), no dispone del número necesario de máquinas de votación para dicha actividad y el PLRA no descarta recurrir a las papeletas.

Interrogado al respecto, el asesor del TSJE Luis Alberto Mauro, informó que ya elevaron a consideración de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCC) el pliego de bases y condiciones para que el Paraguay adquiera 20.000 máquinas de votación a ser utilizadas en los comicios municipales del 2026 y generales del 2028 en adelante. Debido a que la interna liberal es en seis meses, los tiempos imposibilitarían tener listo el sistema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mauro cuestionó que Contrataciones haga demasiadas preguntas redundantes y reiterativas desde hace 40 días. “Nosotros estamos contestando todas las preguntas, pero que la verdad que se está demorando allí. Estamos teniendo problemas en ese sentido que no vemos agilidad en la parte de Contrataciones Públicas”, aseveró.

Sostuvo que la adquisición de las máquinas depende de Contrataciones una vez que este levante y publique el pliego de bases y condiciones. Luego debe pasar un lapso considerable para que las empresas oferentes eleven sus objeciones y se llame a un concurso nacional e internacional.

“Lo que a nuestro modo de ver, no entiende muy bien en Contrataciones es que estamos en el límite”, dijo. Sostuvo que adquirir miles de máquinas de votación implica meses de preparaciones, verificaciones y capacitación. “No es como cuando vos compras un coche, te subís a tu coche, el coche es tuyo y te vas a la dirección que te quieras ir”, ilustró.

Compra definitiva

Agregó que el TSJE optó por dejar los arrendamientos y comprar definitivamente las máquinas de votación porque “hicimos un estudio de mercado y llegamos a la conclusión de que es mejor adquirir que alquilar, porque te sale más barato a la larga”. Sin embargo, aclaró que no existe un costo aproximado de la adquisición ya que serán las oferentes las que definan el precio para los contribuyentes.

Consultado si hay forma de llegar a las elecciones de autoridades partidarias del PLRA a tiempo, sentenció que no hay forma salvo que Contrataciones acelere el proceso. “No sabía explicarte, decirte directamente sí o no, pero evidentemente si acelera este proceso, tenemos mucho más chance que si no acelera, ¿no te parece?”, finalizó.

En 2019 el TSJE licitó el arriendo de 15.000 máquinas de votación por US$ 23 millones. Ganó la empresa MSA con la máquinas VOT.AR

En 2021, en sus internas de autoridades partidarias y municipales, el PLRA usó 4.000 máquinas de votación.

Lea más: Proclaman a Alegre, que ganó por 3.498 votos