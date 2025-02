Video: directora que pidió votos para Santi ahora denuncia el mal servicio de “Hambre Cero”

La Escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso se encuentra en el centro de una polémica luego de que la directora de la institución, Mercedes Jacquet, denunciara públicamente la mala calidad de los alimentos proporcionados por el programa Hambre Cero. Según Jacquet, el almuerzo servido a los estudiantes, un caldo con carne de cerdo, era incomible, que tuvieron que juntar y poner en contenedores.

Lea más: Video: caldo de cerdo dio “hambre cero” en alumnos de escuela de MRA

“Yo me asusté; para mí es la primera vez que traen así en esta condición. Un caldo de chancho y las verduras parece que no se cocinaron; se hizo con grasa y no carne. Esto hay que mejorar y cambiar, acá se trata de niños”, expresó la docente, visiblemente preocupada.

El medio NPY mostró en vivo las imágenes de los recipientes con el supuesto caldo de cerdo, lo que generó indignación en redes sociales. La denuncia de Jacquet reavivó el debate sobre la ejecución del programa Hambre Cero, una de las iniciativas estrella del gobierno de Santiago Peña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hambre cero: MDS se constituye en escuela de MRA tras denuncia por mal estado de alimentos

El antecedente de proselitismo en la escuela

Sin embargo, la directora Mercedes Jacquet no es ajena a la controversia. En abril de 2023, días antes de las elecciones presidenciales, fue grabada en un video supuestamente haciendo proselitismo dentro de la misma escuela. La misma habría instado a los docentes a votar por Santiago Peña.

En el material audiovisual, Jacquet expresó: “Santi estudió y nosotros como docentes tenemos que decirle sí a la persona que estudió. No podemos permitir que entren personas de afuera, en especial de Estados Unidos. ¿Ustedes saben que Payo Cubas es de Estados Unidos? Él no es paraguayo”. Además, pidió a los presentes que respaldaran a Peña en los comicios.

Lea más: Video: directora supuestamente usó colegio para instar a docentes a votar por Peña

“Por eso le pido, compañeros, que votemos por Santi”, dijo durante una reunión en lo que parece ser una de las aulas del colegio. También se identificó como coordinadora política y compartió su número de teléfono con los asistentes.

Cuando ABC Color la contactó en su momento, Jacquet reconoció haber trabajado para la Lista 1 y formar parte del equipo político del senador colorado Enrique Riera, pero evitó responder si efectivamente la reunión proselitista se realizó dentro de la institución educativa.