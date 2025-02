Video: caldo de cerdo dio “hambre cero” en alumnos de escuela de MRA

Para algunas personas puede causar “impresión” o incluso repulsión las imágenes de lo que sería un caldo encontrado hoy, jueves, en la Escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso en el marco de “Hambre Cero”.

El medio NPY mostró en vivo el “alimento” que estaba en el lugar y que en teoría debía ser un caldo con carne de cerdo.

Según la directora de la institución, Mercedes Jacquet, ella no se encontraba al momento de servir la comida. Sin embargo, luego comenzó a recibir una serie de reclamos sobre que lo servido era “incomible”.

“Yo me asusté; para mí es la primera vez que traen así en esta condición. Un caldo de chancho y las verduras parece que no se cocinaron; se hizo con grasa y no carne. Esto hay que mejorar y cambiar, acá se trata de niños; este gobierno era excelente para mí”, fue parte de lo que mencionó la docente.

Comunicado de la proveedora

Por su parte, la proveedora alimentos a esta institución es Comepar S.A, firma que emitió un comunicado luego del conocimiento público del caso.

Según la empresa, los recipientes en los que estaban en caldo “no pertenecen a Comepar ni a los utensilios utilizados para la provisión del almuerzo escolar en el marco del programa Hambre Cero”.

También aseguran que se solicitó una investigación para identificar el origen de esos recipientes.

“En la fecha servimos 565 platos en la institución en el marco del programa y no se han registrado quejas”, concluyen.

