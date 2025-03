Senador pedirá informes sobre las UTI a nivel país

Según recuerda el senador liberal Éver Villalba, durante la pandemia “se han improvisado unidades de terapia intensiva”, aunque luego estas fueron prácticamente dejadas de lado.

Al respecto, mencionó que en el departamento de Ñeembucú, se había habilitado una terapia en el Instituto de Previsión Social, pero luego de que haya pasado la pandemia de COVID-19 esta siguió funcionando pero “a medias”.

“No se tiene guardia 24 horas, no hay personal y no hay equipos completos; con tener solo la cama para terapia es insuficiente. Necesitás monitores, respiradores, especialistas en temas de terapia... no es que uno se recibe como licenciado y automáticamente puede estar en terapia”, detalló.

Informe sobre las terapias

Como parte de una entrevista a la 780 AM, Villalba confirmó su intención de pedir un informe sobre todas las UTI que funcionan a nivel país, tanto en el sector privado como público. “Eso nos va a servir como elemento para saber tratar el presupuesto en ese rubro”, concluyó.

