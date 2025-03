Pedido de disculpas no basta, hay que investigar muerte de bebé, dice Buzarquis

El diputado Antonio Buzarquis (PLRA) exigió al fiscal General de Estado Emiliano Rolón a prestar atención al caso de presunta negligencia que llevó a que un niño prematuro falleciera en Guairá, tras no ser atendido en la inexistente Unidad de Terapia Intensiva inaugurada días atrás por el presidente Santiago Peña y la ministra de Salud María Teresa Barán.

Lea más: Líder de bancada cartista tilda de “un error” muerte de prematuro en Guairá

“Lo que aconteció en Guairá, en Villarrica, no es un tema menor. Acá hay muchas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué habilitaron una UTI si no estaba preparada para funcionar?¿Para qué habilitan un servicio que van a volver a clausurar?, se preguntó el diputado Buzarquis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con disculpas no vamos a revivir al niño, dijo diputado

El legislador liberal indicó que palabras de solidaridad o pedidos de disculpas no devolverán la vida al niño, sino que se debe hacer, como mínimo, un mea culpa y reconocer que se equivocaron al habilitar una unidad sin las condiciones de funcionalidad. Agregó que la ministra María Teresa Barán encabezó una estafa, un show y un circo, por lo cual debe ser destituida.

“Deben hacer un mea culpa y reconocer, como mínimo, que se equivocaron. Con el pedido de disculpas no más no vamos a revivir a un niño que falleció por al irresponsabilidad del Estado paraguayo. La ministra encabezó una estafa ciudadana, se fueron a estafarle a los pobladores de Guairá. Les prometieron una mejor atención con la la habilitación de la UIT, que era un show, un circo, un montaje para ganarse algún tipo de publicidad y de propaganda mediática”, dijo el diputado Buzarquis.

El parlamentario agregó que la muerte del prematuro en Guairá no es el único caso de negligencia estatal en el sistema de salud. Citó también el caso similar ocurrido en Coronel Oviedo donde también falleció un niño en el recientemente hospital inaugurado.

“No es el único caso, también en Coronel Oviedo murió otro bebé en idénticas circunstancias en el gran hospital que acaban de inaugurar. ¿De que nos sirven inaugurar obras majestuosas si no estamos capacitados para ofrecer el servicio o no contamos con el personal capacitado?, se preguntó el diputado opositor.

Lea más: Latorre habla de “profundo cambio en salud”, pero no de cambiar a la ministra

“Hay padres de familia que están perdiendo a sus hijos, una expresión de solidaridad no alcanza. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la fiscalía señor Rolón? Este tema no puede quedar impune, deben ser investigado. Un sumario administrativo no alcanza, acá existe una cadena de responsables y responsabilidades. La cabeza de la institución es la ministra de Salud y no es justo que algunos inferiores jerárquicamente terminen pagando las consecuencias, cuando existe una persona que debe poner la cara.”, fustigó el liberal.

Exigió a que la fiscalía investigue la muerte del niño, y que se aclare el hecho y sobre todo que los responsables paguen por sus ineficiencias.

“La fiscalía investigue y aclare este hecho, que paguen los responsables del show y del montaje, que con la salud no se juega y con la vida de los niños no se juega”, dijo Buzarquis.