Ramírez Lezcano, fuera de la OEA: expertos señalan que acuerdo contra Paraguay se cocinó en Uruguay

Los Gobiernos de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay anunciaron oficialmente su apoyo a la candidatura del canciller de Surinam, Albert Ramdin, para ocupar la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el periodo 2025-2030. Con este respaldo, la candidatura del paraguayo Rubén Ramírez Lezcano quedó prácticamente sin chances de prosperar.

Según el senador y analista histórico Eduardo Nakayama y el experto en relaciones internacionales Mario Paz Castaing, la decisión de los países sudamericanos de inclinarse por el candidato surinamés no fue una casualidad, sino un acuerdo previamente sellado en Uruguay, con el liderazgo de Lula da Silva y otros actores políticos de la región.

Nakayama: “El acuerdo contra Paraguay se cocinó en Montevideo”

El senador Eduardo Nakayama lamentó que la candidatura de Ramírez Lezcano haya sufrido un revés, cuando al inicio del año había buenas perspectivas para que el país lograra ocupar un cargo de relevancia. “Paraguay podía postularse y tenía respaldo. En gran mayoría habíamos acompañado su candidatura, sin importar el color político”, expresó.

Sin embargo, considera que las últimas decisiones del Gobierno de Estados Unidos, como la imposición de aranceles a sus vecinos y la intención de extender estas medidas a otros países, influyeron en la inclinación de ciertos gobiernos sudamericanos hacia un candidato con otra visión, que sea de contrapeso.

“El canciller hizo lo que estuvo a su alcance, pero está claro que los votos en contra de Paraguay se definieron en Montevideo, en la sesión de la presidencia de Yamandú Orsi”, sostuvo Nakayama.

Además, señaló que la política paraguaya cometió errores estratégicos en su candidatura. “Intentar mediar entre los bloques no fue la mejor estrategia. Creo que el viaje para la asunción de Donald Trump fue un error”, sostuvo Nakayama, no porque no lograran ingresar al evento oficial, sino porque ahí perdió puntos la candidatura de Ramírez Lezcano como canciller.

Paz Castaing: “Nunca fue una candidatura sólida”

El experto en relaciones internacionales Mario Paz Castaing fue más contundente en su análisis y señaló que la postulación del canciller paraguayo nunca fue realmente fuerte. “Nunca fue una candidatura sólida en el sentido de que estuviera ganando el partido”, aseguró.

Aunque reconoció que Paraguay mantiene excelentes relaciones bilaterales con países como Brasil y Uruguay, enfatizó que eso no implica que los intereses de esos gobiernos estén alineados con las aspiraciones paraguayas en la OEA.

“Vivimos tiempos muy condicionantes. La realidad cambia constantemente y las posiciones varían”, explicó.

Para Paz Castaing, otro factor determinante en la candidatura de Ramírez Lezcano fue la reciente elección del paraguayo José Antonio Moreno Rodríguez como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Desde el principio tuve dudas de que Paraguay pudiera lograr dos cargos relevantes en la OEA. Con el avance de la campaña, esa idea se fue disipando, pero hoy vuelve a ser una posibilidad real”, argumentó.

Finalmente, el experto sostuvo que la votación fue influenciada por el liderazgo de Lula da Silva, quien habría coordinado el cambio de postura de los países sudamericanos durante el fin de semana en Uruguay.

Para Paz Castaing, Paraguay debe concentrarse ahora en su política exterior y en fortalecer su rol dentro del Mercosur, así como en temas clave como la relación con Taiwán y el desarrollo industrial.