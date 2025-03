Abogado de Arévalo niega que cheques con “Lalo” Gomes estén relacionados a “blanqueos” en JEM

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal del exdiputado colorado cartista Orlando Arévalo, habló de la decisión tomada ayer por un juez de ordenar que el exparlamentario y su defensa accedan a la carpeta fiscal abierta sobre una investigación en su contra relacionada a chats extraídos de teléfonos del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

En febrero, conversaciones extraídas de los teléfonos de Gomes revelaron que el extinto diputado mantuvo conversaciones con Arévalo cuando este era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e insinúan que ambos habrían operado para el blanqueo de cuestionadas agentes fiscales.

Los chats hacen referencia también a operaciones con cheques entre Arévalo y Gomes.

Defensa accederá a carpeta fiscal y chats

Duarte Cacavelos relató que la defensa de Arévalo fue convocada ayer por el juez de garantías Rodrigo Estigarribia para la sustanciación de un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público contra el pedido de la defensa de que le sean entregadas la carpeta fiscal de la investigación al exdiputado y una copia de los chats extraídos de los teléfonos de Gomes.

Según explicó el abogado, el argumento de la Fiscalía para negarse a entregar esa información era que Arévalo no estaba imputado ni era investigado porque “no había actos de investigación” dirigidos contra él.

Sin embargo, Duarte Cacavelos afirmó que, minutos antes de la audiencia de ayer, se enteró “de casualidad” -por medio de un colega– de que la Fiscalía había allanado el día anterior la casa de créditos donde se hizo una operación de descuento de los cheques a los que alude la conversación entre Arévalo y Gomes que fue publicada.

El letrado dijo que denunció eso públicamente ante el juez Estigarribia y que, finalmente, la Fiscalía desistió de su recurso de reposición y accedió a entregar la información requerida por la defensa.

“Ellos quedaron atados a su escrito de reposición, dijeron que Arévalo no era imputado ni investigado, que no había actos de investigación dirigidos a él, al haber ocurrido (el allanamiento) no tenían cómo retroceder”, dijo.

“La plata con Lalo no estaba relacionada” al JEM

Duarte Cacavelos afirmó que la transacción vía cheques entre Arévalo y Gomes era una “operación de descuento” que tuvo lugar porque “Arévalo necesitaba efectivo” y la casa de crédito le pidió que el cheque esté garantizado con un endoso de Gomes como codeudor.

Afirmó que esa operación no tiene ninguna relación con los casos de las fiscalas Katia Uemura, Sady López y Stella Mary Cano, cuyo “blanqueo” en el Jurado de Enjuiciamiento habría sido también tema de conversación entre Arévalo y Gomes, según se infiere de los chats.

El abogado argumentó que las publicaciones sobre los chats entre Arévalo y Gomes presentaban la operación crediticia y las conversaciones relativas a los enjuiciamientos de las fiscalas como temas relacionados y afirmó que “tenemos la documentación para separar las cosas”.

“La plata con Lalo no estaba relacionada a su cargo en el Jurado”, subrayó.

El escándalo de presunto tráfico de influencias que reveló la publicación de los chats entre Arévalo y Gomes llevó a que el primero renuncie a su puesto en el Jurado de Enjuiciamiento y posteriormente a su banca en la Cámara de Diputados.