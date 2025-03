Lalo Gomes: “No existía intención de averiguar qué ocurrió ese día”, dice abogado

La fiscalía solicitó desestimar la denuncia sobre el caso del fallecido diputado cartista Eulalio Lalo Gomes, algo que lamentó Óscar Tuma, abogado de la familia del fallecido: “Realmente no tengo palabras, nosotros veníamos anunciando hace meses, que esta era la finalidad del Ministerio Público”.

Seguido comentó: “Nos avisaban que había instrucciones desde Asunción por parte de la fiscala adjunta Matilde Moreno de que esta causa no avance. Eso lo veníamos denunciando hace meses atrás y es un hecho sumamente grave, que el Ministerio Público blanquee e impida que todos los ciudadanos sepamos la causa de la muerte del diputado, y sobre todo ¿por qué?”.

“Nos merecíamos saber la verdad”

“Nos guste o no nos guste el diputado Gomes. Estemos o no de acuerdo con él, nosotros nos merecíamos saber, como paraguayos, qué ocurrió ese día con la muerte de una autoridad. No puede el Ministerio Público desestimar una denuncia sin hacer siquiera investigaciones mínimas”, remarcó el abogado.

“Yo tengo casos de robos de gallinas, que el Ministerio Público tiene durante años la causa abierta. Y acá, lo que hace el Ministerio Público, es sacarnos toda posibilidad de que podamos saber qué ocurrió ese día”, sentenció.

En otro momento apuntó: “Nos resulta más extraño cuando semanas atrás se hizo una denuncia grave contra una funcionaria del Ministerio Público, que formó parte del operativo, y que aparentemente está sumariada”.

“Evidentemente, esta es la prueba final de que nosotros teníamos razón, de que acá no existía intención de averiguar qué ocurrió ese día. Que al diputado lo asesinaron y que esto fue un operativo para encubrir lo que sucedió el día que falleció el diputado”, finalizó.