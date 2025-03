Cartismo rechaza cortar el chorro a millonaria repartija de “recaudación” a funcionarios de DNIT

La ley que creó la Dirección Nacional del Ingresos Tributarios (DNIT), mantuvo un cuestionado “incentivo” para funcionarios de lo que anteriormente era la Secretaría de Estado de Tributación y la Dirección de Aduanas, que consiste en repartir parte de la recaudación en concepto de multas, lo cual, según los diputados Carlos Pereira (PLRA, PL) y Rubén Rubín, representa una erogación anual de hasta US$ 11 millones. Por ello, plantearon este proyecto para que todo ese dinero vaya a las arcas del Estado, pero fue rechazado hoy rápidamente por la mayoría cartista de la cámara.

Lea más: DNIT: pese a mayor recaudación, cartistas piden destitución de Orué por suprimir cupos políticos

“Hoy la DNIT tiene 50% de comisión de la multas que hace. O sea, (a modo de ejemplo) G. 10 millones le sacan del bolsillo a los paraguayos y G. 5 millones se queda para ellos. No existe en el mundo algo así (que funcionarios tengan el 50% de comisión, estuve viendo legislación comparada”, comenzó señalando el proyectista que, vaticinando el rechazo, pidió al menos a los cartistas discutir reducir ese porcentaje a niveles menos abusivos.

Rubín sostuvo que la intención era cortar con un beneficio abusivo, que desangra al Estado, mientras la ciudadanía sufre carencias, sobre todo en salud, educación y seguridad. Acotó que, además de este beneficio del 50% de lo recaudado en multas, se incluyen otros beneficios salariales también millonarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La DNIT, de fuente 10, de la plata de los contribuyentes, reparte en concepto de bonificación G. 100.000 millones al año, ¿y nosotros vamos a decir que está bien? Esto es aparte de la ayuda vacacional, aparte de la ‘bonificación por presentismo’, es aparte de las bonificaciones que son ya de por sí delirantes. Aparte de eso, ellos tiene una bonificación de aproximadamente US$ 12 a 13 millones al año. ¿En qué cabeza entra? yo no entiendo”, continuó criticando.

Recordó a los oficialistas, muchos de los cuales ahora ensalzan figuras como la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump o el Argentino Javier Milei, que esas figuras políticas lo que hacen es en recortar gastos burocráticos.

Se burlan de relación entre Orué y la bancada cartista

Rubín también se burló veladamente del oficialismo, ya que les dijo que entendía que ni siquiera los cartistas permitieran que se convoque al titular de la DNIT, Óscar Orue para que explique su parecer, ya que, seguramente, ni les atendería. Esto, teniendo como contexto que la relación de la bancada cartista con Orue no es la mejor, ya que en las conversaciones obtenidas del celular del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes se evidenció que “le tiraban a matar” al funcionario del Ejecutivo.

“La verdad de la milanesa es que no importa quién le llame (a Orué), la presidenta de la Comisión de Presupuesto (la cartista Cristina Villalba), o el presidente de cualquier otra comisión, lo más probable, colegas, es que Óscar Orué a ustedes no le atienda el teléfono. Así que entiendo que quieran ya rechazar (antes de tener que convocarlo)”, dijo Rubín.

Según los chat del teléfono de Lalo, diputados cartistas como Yamil Esgaib y Rodrigo Gamarra pidieron en varias ocasiones la cabeza de Orué e incluso lo acusaron de recaudar de manera irregular para el presidente Santiago Peña. Rubín remarcó que, paradójicamente, ahora estos mismos cartistas son los que le dan más poder.

“Esto es un chiste y va a ser un chiste que les va a salir muy caro. Y ni siquiera por la gente, no es que les digo que la gente se va a indignar. Le digo que a ustedes les va a salir muy caro porque hoy están poniendo más peso del lado de los burócratas. Dentro de poco, a uds los ministros no les van más ni a saludar, y me alegro”, finalizó diciendo.

Lo respaldó en su proyecto el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C) que remarcó la necesidad de estos recursos en otras áreas.”Que este 50%, en vez redistribuir como un beneficio recontra adicional para los funcionarios, se destinen a otros gastos que son perentorios para el Estado paraguayo en este momento. Hoy tenemos gente muriendo en los pasillos de hospitales, tenemos el Incan (Instituto Nacional del Cáncer) desabastecido y colapsado por falta de recursos, y qué bien le vendría esta plata a los enfermos crónicos”, dijo.

Entre los defensores de los privilegios se pronunciaron los cartista Héctor “Bocha” Figueredo, Carlos Marcial Godoy, Derlis Rodriguez y Néstor Castellano y aliados como el colorado oficialista (Bancada ANR -B), Hugo Meza, con un argumento unificado, que este beneficio supuestamente era para evitar que los funcionarios de DNIT se vean tentados por las coimas.

Esto es para evitar que coimeen. Están cobrando (muchos en beneficios), pero están expuestos también a que les traigan dinero en sobres. Entonces, estamos combatiendo acá dos cosas, la informalidad y la corrupción”, alegó Rodríguez.

Con el rechazo, el proyecto pasó al archivo.