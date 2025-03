“Es una cortina de humo por el tema Mario Abdo”, responde Celeste Amarilla sobre amenaza de cartistas

Luego de dejar sin quórum la sesión ordinaria del Senado, la bancada de Honor Colorado anunció que analizan sancionar a la senadora Celeste Amarilla (PLRA) por llamar al senador Antonio Barrios (ANR, HC) y al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), “perros de Cartes” y afirmar que sus clanes no le dejan trabajar a la ministra de Salud, María Teresa Barán.

“Puede ser cierto que haya cometido una falta, me pueden sancionar, me pueden echar, todo, esto va paralelo, pero es una cortina de humo por el tema de Mario Abdo Benítez. O sea, ya otra vez yo estoy en el camino, ¿verdad? No, no, mentira”, respondió la senadora Amarilla a la intención del cartismo de sancionarla.

Según Celeste, los cartistas ya estaban planeando antes (desviar la atención), porque no todos estaban en la sala de sesiones. “Y ahí caigo yo, como siempre oportuna y usan esto que dije yo para tapar el tema de Mario Abdo Benítez”, declaró la senadora ante los periodistas.

Indicó que no querían que se hable del tema del expresidente porque había varios oradores anotados, como tampoco querían que se hable de los pupitres de Itaipú. “A mí me están usando ahora como chivo expiatorio y, de paso, seguramente me van a sancionar que les encantaría, ¿verdad? o me van a echar, que hagan lo que quieran”, dijo la senadora quien en octubre del 2020, cuando era diputada ya había sido suspendida por tres meses por decir que varios de sus colegas ingresaron al Congreso con dinero sucio del narcotráfico.

Restó importancia a que sea porque dijo “perros de Cartes” a sus colegas. “Una mariconeada de Barrios. Ay, porque me dijo perro, a ver, que se defienda acá uno como pueda, que dejen de llorar por los pasillos. Acá hay cosas mucho más graves, que es esta falta al estado de derecho. Acá se están burlando de la República y no lo defiendo a Mario Abdo, lo que defiendo es que se cometan ese tipo de arbitrariedades. Un fiscal como Aldo Cantero y nadie dice nada”, repudió.

Afirmó que ahora fabricaron un fiscalito de Emboscada que perseguía el abigeato para que después firme la acusación y que una fiscal que ayer estaba en otro caso y hoy ya leyó los 60 tomos del expediente. “Pero que no nos tomen por tontos”, afirmó Amarilla.

“Pueden usarme y pueden sancionarme, no hay ningún problema, pero no desvíen la atención de lo que hoy importa. Y lo que hoy importa es esto, es el atropello que están haciendo al estado de derecho, con un fiscal vendido a Cartes, otro perro cartista”, repudió.

Afirmó que jamás se retractaría de sus dichos para salvarse de una sanción y pidió que Barrios se defienda. También dijo que no estuvo en la sala de sesiones, porque estaba operando afuera, porque no sabían lo que iban a hacer.

La senadora dijo no temer y dijo que Barrios tiene su oficina en lo de Cartes. “¿Y qué es lo que es decirle perro? ¿Es un perro cartista? Sí, porque le ladra a Cartes, porque le lame el pie. Porque come los restos que Cartes le tira, pero claro que es un perro cartista, y esto yo estoy diciendo hace mucho, y no es por Barrios nomás”, sostuvo.

Celeste dijo que ya cuando estaba en la Cámara de Diputados decía que Cartes tenía sus perros que les mandaban a morder, incluso a sus propios colegas. “Barrios es un tipo junto con (Gustavo) Leite que le muerde incluso a los cartistas. Él va y le muerde a sus compañeros cartistas con Cartes. Eso hace un perro. ¿Pero qué me voy a retractar? Ellos lo que quieren es sacar del foco esto. Esto que está pasando, que es gravísimo”, reiteró.

También dijo que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón es peor que Sandra Quiñonez, porque al menos la exfiscal tenía la dignidad de venir y balbucear alguna explicación, pero Rolón ni siquiera acude al Congreso. “Otro perro cartista es Emiliano Rolón”, enfatizó.