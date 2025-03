Cuestionan pedido para desestimar el caso Lalo Gomes y la pretensión de “blanquear” un esquema

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), más conocida como “comisión garrote”, recibió en su primera reunión ordinaria, tras el receso parlamentario, a Óscar Tuma, exdiputado y abogado de la familia del extinto diputado cartista, Eulalio “Lalo” Gomes, sobre los chats que, entre otros puntos, guardarían relación con un supuesto financiamiento de US$ 1 millón a la campaña abdista.

El senador Colym Soroka (ANR) dijo que, llamativamente, se quiere cerrar la investigación del caso Lalo Gomes cuando hay todo un esquema detrás. Cuestionó que un mes después del fallecimiento la justicia se hace eco con relación a sus participantes. “Hay sectores de la justicia que siguen mudos y callados, ¿quién les calla a ellos?”, dijo.

“Tal vez sea cierto que el señor Lalo esté involucrado, ¿y el resto?. No se está hablando de los movimientos financieros y de mucha gente involucrada. No se está hablando de todo un esquema del cual era parte, pero no estaba solo, el jugador número 11 murió ¿y el 10? yo no quiero ser partícipe de los 10 que sobran en la cancha”, manifestó.

Afirmó que debería quedar abierta la investigación por el asesinato, por el tráfico de influencia, con quién hablaba y sus nexos, así como la fortuna que tiene. También dijo que muy pocos se animan a hablar, incluso en el Congreso. Comentó que ya le llamaron para que no hable y que, en un momento, un colega suyo le dijo que no hable del caso, ya que si insistía iba a hacer la denuncia pública.

Indicó que la primera vez que tocó el tema Lalo ya le mandaron “un regalito” a su casa. Aunque no aclaró de que se trataba, el senador se referiría a un atentado sin consecuencias que habría sufrido.

Soroka dijo que quiere saber qué pasó y quienes están detrás de las grandes cosas. Cuestionó que autoridades de Pedro Juan Caballero están mudas por tener miedo, desconocimiento o porque están involucradas.

Por su parte, el abogado Tuma cuestionó que los chats se hayan filtrado a los medios de comunicación antes de que haya llegado a las partes. Dijo que la cadena de custodia se vulneró y que eso es responsabilidad del juez Osmar Legal.

También dijo que no se le puede ver como un héroe o aplaudir al juez Legal porque contaminó las pruebas. “El Juez hubiera esperado (cumplir con el procedimiento) anuló las pruebas que pueden investigarse y relacionarse con algún hecho punible. Yo no se que tan valiente ni que tanto aplauso tiene que tener, cuál fue su necesidad de apurarse, él anuló las pruebas tan importantes que pueden servir para procesos de investigación”, dijo en la reunión.

El presidente de la comisión bicameral Dionisio Amarilla (PLRA) ironizó y dijo que ahora sí será comisión garrote porque van a revelar todo el chat del extinto diputado. Tuma le señaló que la copia espejo del celular de Lalo cuenta con 1 millón de hojas de chats.

Tuma anunció que van a presentar una denuncia ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados referente a la causa de investigación sobre el fallecimiento de Lalo. Dijo que lo harán porque no hay una causa penal abierta de la investigación.

Apuntan a las ONG y al financiamiento de Lalo al abdismo

Los miembros de la comisión bicameral autorizaron al senador Amarilla a solicitar a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) los documentos respaldatorios de las rendiciones de cuentas presentadas por las diversas organizaciones que recibieron fondos en el marco de la Ley N° 6694 de fecha 8 de enero del 2021. “Que aprueba el convenio de asistencia para el desarrollo entre los Estados Unidos de América y la República del Paraguay.

También se autorizó para retirar el pedido de documentos respaldatorios de las rendiciones de cuentas a las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), que recibieron fondos en el marco de del convenio con la USAID.

Asimismo, se autorizó requerir informe al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre la rendición de cuentas del extinto diputado Lalo Gomes sobre un supuesto financiamiento político a la campaña abdista.

También se autorizó convocar para la próxima sesión, a las autoridades de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), pedido que el año pasado habían formulado diputados de otros sectores.

Los miembros decidieron que sus reuniones desde la próxima semana serán todos los martes, a las 17 horas. Los martes son los días que tiene sesión ordinaria la Cámara de Diputados.