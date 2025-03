¿Qué hay detrás del “freno de mano” del cartismo al desafuero de Abdo?, según Raúl Benítez

Ayer, el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, fue consultado cuándo tratarían el desafuero de Mario Abdo Benítez y respondió: “Acá nadie va a venir a marcar la agenda del legislativo, si no hay una imperiosa necesidad”, cuando el año pasado, al salir la imputación, intentaron a toda costa que corriera el desafuero. Ahora, el anuncio de Abdo parece haber descolocado a los cartistas.

Para el diputado Raúl Benítez (Independiente), esto tendría una explicación y es que el cartismo quiere “venganza” por exponer informes contra el expresidente Horacio Cartes, pero buscaban que no afecte a los políticos, sino a los funcionarios técnicos (no colorados) y dar así un mensaje claro a todos los empleados del Estado: que no se metan con los negocios de los poderosos.

Los cartistas “cuando se dan cuenta de que van a tener que sostener una causa mediante la instrumentalización de la justicia es cuando ellos dicen: ‘Bueno, podemos pensar en levantar el freno de mano’. Ellos saben que lo que presentó la Fiscalía es una vergüenza y un mamotreto. Ellos saben de fondo eso. Entonces, para no forzar esa derrota, que va a ser mucho más difícil lograr la victoria con un Mario Abdo en la causa, que solo con los otros funcionarios, hoy están poniendo en duda si aceptan o no el desafuero”, afirmó Benítez.

Mensaje aleccionador para funcionarios de segunda y tercera línea

El mismo remarcó que si eventualmente el cartismo rechaza o cajonea el desafuero de Abdo luego de que, inicialmente, fueron a “batiente tras su cabeza”, el mensaje será contundente: “Que esto es un mensaje aleccionador solamente para funcionarios de segunda y tercera línea”.

El legislador insistió que tal vez ese fue el objetivo desde un primer momento. “Su intención, seguramente, era aleccionar simplemente a funcionarios de segunda o tercera línea, porque para eso pues sí tiene coraje el cartismo: para perseguir funcionarios de segunda y tercera línea. El resto, entre políticos y entre bomberos, no nos vamos a pisar la manguera”, dijo Benítez.

Enfatizó el hecho de que, hasta ahora, los únicos acusados son funcionarios de carrera, o bien, exministros y titulares de ente que, pese a formar parte del gobierno de Abdo, no son colorados. Y de vuelta insistió, “el mensaje es no meterse con los negocios“ de alto calibre”.

“El mensaje a los funcionarios es que no trabajen. El mensaje a los funcionarios es que sean más hurreros, que trabajen más por la campaña, que digan nomás, que hagan nomás lo que se les pide que hagan. Que si llega un cargamento de droga, hagan pasar el cargamento de droga. Que si ven una operación sospechosa de lavado de dinero, dejen pasar nomás la operación sospechosa. Que si ven una carga de cigarrillos, que dejen pasar una carga de cigarrillos. Ese es el mensaje al funcionario: No se metan en los negocios en los que se encuentran los políticos de alto calibre”, sostuvo Benítez.