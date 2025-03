Bachi dice que desafuero de Abdo Benítez no es prioridad en la agenda legislativa

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) reaccionó al mensaje del ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien de forma sorpresiva, a través de sus redes sociales, anunció que pedirá al Senado que le quiten la inmunidad que tiene como senador vitalicio.

Núñez en conferencia de prensa afirmó que el retiro de la inmunidad parlamentaria no depende del ex presidente Mario Abdo Benítez, ni de ningún parlamentario. El senador Núñez, erróneamente, dijo que el pedido de desafuero de Abdo fue rechazado, sin embargo, el mismo no pudo tratarse por falta de votos. “El desafuero saca el plenario, no por una nota”, dijo el senador.

El legislador también manifestó que va a conversar con sus colegas, pero que en su caso no hay ninguna prioridad para tratar el pedido de desafuero del ex presidente. “Celebro que el ex presidente se ponga a disposición de la justicia, porque fuimos víctimas de persecución, fuimos, digo, porque yo también soy una víctima que no denuncié, en mi caso filtraron también datos de la Seprelad que eran falaces, y fue el secretario privado del ex presidente”, dijo en alusión al diputado Mauricio Espínola (ANR, FR).

Afirmó que usaron a la Seprelad para perseguir a la disidencia en el periodo anterior con un séquito de ex fiscales que fueron ministros y que -según dijo- aparentemente estaban involucrados con el crimen organizado.

Acerca de la posibilidad de que se trate en el Senado, Núñez dijo que el pedido de desafuero “no está en el orden del día y se necesitan dos tercios de los votos (30 de 45) y no es prioridad para la agenda legislativa”, enfatizó.

Núñez dijo que Abdo Benítez fue acusado por varios delitos entre ellos asociación criminal, previsto en el artículo 239 del Código Penal, usurpación de funciones públicas, previsto en el artículo 289 del Código Penal y revelación de secretos de servicio, establecido en el artículo 315 del Código Penal.

“Son 60 páginas, creo que no pudimos tener la oportunidad de leer, pero estuve entresacando lo más importante. La Fiscalía tiene que demostrar la culpabilidad de esas personas. Así funciona nuestro sistema republicano y para eso se necesita un juicio oral”, dijo.

Bachi dice: nadie va a venir a marcar la agenda

También manifestó que el exjefe de Estado tardó en pedir su desafuero y que desde un inicio debió poner sus fueros a disposición. Reiteró que hay un orden del día y afirmó: “Acá nadie va a venir a marcar la agenda del legislativo, si no hay una imperiosa necesidad”, manifestó.

Al ser consultado si recomendaría al expresidente Horacio Cartes a que renuncie a sus fueros de senador vitalicio para que continúen las investigaciones sobre causas congeladas en la Fiscalía, Bachi manifestó: “es una decisión de la plenaria y del juzgado”, dijo y señaló que él no hace “recomendaciones al ex presidente ni a Horacio Cartes, cada uno es individuo. Si yo tengo una causa judicial, yo decido”, enfatizó.

El año pasado,molesto porque no obtuvieron los votos para desaforar al ex presidente Mario Abdo Benítez, el cartismo respondió con el des-desafuero de los senadores Erico Galeano, acusado por lavado de dinero y asociación criminal y el senador Hernán David Rivas, que en ese entonces fue imputado por contar con un supuesto “título mau” de abogado. Allí también incluyeron al senador Rafael Filizzola (PDP).

Tras la crisis institucional que provocó el sector y sus aliados, e incluso los dictámenes de juristas contratados por el cartismo que señalan que lo actuado fue arbitrario e inconstitucional, la bancada cartista se vio forzada a recular y, con el apoyo de sus aliados, a derogar la Resolución Nº 502 por la que devolvieron los fueros a los imputados senadores Erico Galeano, Hernán Rivas, del cartismo, y a Rafael Filizzola (PDP). Luego de ese hecho, el cartismo no volvió a insistir en reunir los votos para desaforar a Mario Abdo Benítez.