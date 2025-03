Pupitres de Itaipú: Prieto responsabiliza a ZI del “mayor robo de la historia en mobiliario en el Paraguay”

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto calificó el presunto negociado por US$ 32 millones (G. 248.713 millones) para la adjudicación de contrato de pupitres escolares por parte de la Itaipú Binacional como “el mayor robo de la historia en mobiliario en el Paraguay”. Apuntó directamente al director de Itaipú, Justo Zacarías Irún. Afirmó que la Comuna a su cargo pretende comprar los mismos muebles escolares por US$ 22 cada uno, mientras que la Binacional habría pagado casi US$ 100.