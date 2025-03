Internas del PLRA: el Gobierno no quiere que el Partido Liberal tenga elecciones, afirman

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), cuestionó la posición del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de no apoyar la elección interna para elegir nuevas autoridades partidarias liberales, convocadas para agosto de este año.

El miércoles, el TSJE remitió una nota al presidente del Tribunal Electoral Independiente del PLRA, Gustavo Bernal, informándole que no darán asistencia técnica ni logística para la elección de autoridades partidarias previstas para el 17 de agosto.

La próxima elección de autoridades del PLRA debía realizarse en simultáneo con las internas para las elecciones municipales de 2026, pero el movimiento interno Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador Estigarribia, organizó una convención que votó por “desdoblar” los comicios y adelantar la elección de autoridades liberales.

El argumento del TSJE es que ya se devolvieron las máquinas de votación arrendadas para las elecciones municipales de 2021 y las generales de 2023, por lo que supuestamente no hay artefactos para dar apoyo técnico a nuevas elecciones internas del PLRA este año mientras continúa el proceso para la compra de unas 28.000 máquinas de votación y su software por 93 millones de dólares.

“Volver a la normalidad”

El gobernador Estigarribia señaló que el TSJE no afirmó que la elección de autoridades no puede realizarse, solo que no cuentan con las máquinas, y propuso que la votación se haga con papeletas.

Opinó que, con un presupuesto de más de 90 millones de dólares, la Justicia Electoral “no puede decir que no están en condiciones de dar apoyo a elecciones internas partidarias” y agregó que la nota remitida por el TSJE al Tribunal Electoral Independiente del PLRA no es una resolución formal.

El gobernador y líder del movimiento Nuevo Liberalismo afirmó que la intención con el pedido de “desdoble” de las elecciones es “volver a la normalidad” y argumentó que las elecciones ya fueron desdobladas en 2015, cuando la elección de autoridades partidarias debía realizarse en conjunto con las internas para las municipales de ese año, pero acabó siendo pospuesta para 2016.

La elección de autoridades partidarias volvió a coincidir con las internas municipales en 2021, luego de que las elecciones municipales de 2020 fueron pospuestas por un año debido a la pandemia de covid-19.

El Gobierno “no quiere que el PLRA tenga elecciones”

El gobernador Estigarribia señaló que el PLRA es autónomo en decisiones electorales y, por lo tanto, el TSJE debe acompañar sus elecciones internas o emitir una resolución formal explicando por qué estas no pueden realizarse.

Opinó que el Gobierno “no quiere que el PLRA tenga elecciones” y agregó que la intención de su movimiento al impulsar la elección de nuevas autoridades es “reorganizar el PLRA para que nuevamente sea el pilar fundamental de la oposición”.

Enfatizó que su movimiento no plantea “acortar mandatos”, teniendo en cuenta que el del actual presidente del PLRA, Hugo Fleitas, fenece en 2026.