Se quejan de mi lenguaje, pero no de la amenaza a la prensa y autoritarismo hacia nosotros, dice Celeste

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que conversó con el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez y que el mismo le dijo que si persiste en su “postura maleducada” en contra de la bancada cartista será sancionada.

Indicó que no le parece que sea un motivo de sanción porque “cachivache” es un término que usa mucho. “A mí me da lo mismo, que me sancionen, me van a dar más prensa, voy a hacer más escándalo. Ya me sancionaron una vez, no me van a correr a mí con esto”, manifestó Amarilla.

Comentó que Bachi le dijo que la sus colegas se quejan. “Sin embargo, no se quejan de las amenazas que le hace a la prensa la señora (en alusión a la senadora Norma Aquino). No se quejan del autoritarismo que tienen ellos con nosotros. De eso nadie se queja, se quejan de mi lenguaje que les molesta”, cuestionó.

De momento, ningún pedido para sancionar a Celeste Amarilla

Por su parte, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), dijo que hay ningún pedido oficial para sancionar a la senadora Amarilla. Indicó que habría que preguntar a Zenaida sobre la intención de formalizar el pedido.

“Si nosotros nos tratamos de perros, de pillos, de peajeros, de chinitos... entonces nosotros estamos disminuyendo la calidad del debate, y hay un código de ética, y se tiene que respetar”, indicó el parlamentario.

Ayer en el estadio de oradores, la senadora Delgado (ANR, HC) pidió al pleno de la Cámara de Senadores que aplique el Código de Ética del Senado y castigue a la senadora Amarilla porque la llamó “cachivache” debido a que la misma ofreció un curso de maquillaje a funcionarias de la institución legislativa.

La senadora Amarilla está en la mira del cartismo, ya que la semana pasada, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, había dicho tras una reunión del bloque que analizaban castigar a su colega porque llamó “perros de Cartes” al senador Antonio Barrios (ANR, HC) y al presidente de Diputados, Raúl Latorre.