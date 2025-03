Senador Iramain pide a Peña que no infiltre con barras bravas las marchas del 25, 26 y 27 de marzo

El senador Ignacio Iramain (independiente), pediatra de profesión, se refirió al sistema de salud, y dijo que se debe tener respeto al personal de blanco que todos los días esta en la trinchera para poder solventar las carencias que hay en salud pública.

“Es brutal la negligencia institucional que hay en este país a nivel de salud pública, y dice que nosotros tengamos una consideración a los responsables. Esto no puede continuar, es evidente, y todos los días nos encontramos con nuevas pruebas y nuevas evidencias y queremos negar”, repudió.

Invitó a una audiencia pública de 9:00 a 12:00, que se realizará el viernes, en el salón bicameral de Congreso para analizar el estado de la salud en el país. “Es importante que tengamos noción, porque acá la mayoría no sabe lo que pasa. He preguntado en los hospitales cuántos senadores y diputados han pasado a visitar hospitales. Sólo de dos me hablaron”, lamentó el parlamentario, ayer, en la sesión ordinaria del Senado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó cuando el presidente Santiago Peña visitó el Hospital de Itaugua y que hasta se emocionaron, porque el nosocomio estaba en pésimas condiciones, pero cuestionó que, pese a ello, no hicieron nada y ahora se apuran y creen que entregando aparatos están resolviendo el problema. “La salud pública no se resuelve de esa manera y no tienen la más pálida idea: improvisación total, falta de planificación, es una vergüenza nuestra salud pública”. cuestionó el senador opositor.

Lea más: Pedro Alliana, ¿preocupado por la gran marcha del 26 contra la mafia y el sistema de corrupción?

Pidió al presidente dejar de mentir y le señaló: “la paciencia tiene un límite y le digo señor presidente (Santiago Peña) que en las movilizaciones de la próxima semana 25, 26 y 27 la responsabilidad de lo que pueda pasar es del gobierno. No nos infiltren con barras bravas, porque los responsables de la violencia serán los del gobierno”, dijo el senador al cursar la invitación a la ciudadanía y finalizar señalando: “solo el pueblo, salva al pueblo”.