Pedro Alliana, ¿preocupado por la gran marcha del 26 contra la mafia y el sistema de corrupción?

Durante su recorrido junto con el presidente Santiago Peña por varios distritos del departamento de Paraguarí el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, cuestionó a los sectores de la oposición quienes junto con los sectores campesinos y representantes de la sociedad civil organizan una gran marcha para el 26 de marzo en protesta contra “la mafia y el sistema de corrupción” que castiga a la población en el gobierno de Santiago Peña.

Los líderes opositores llaman a ciudadanos y colorados disconformes a unirse a la protesta. También habrá marchas el 25 y el 27 de marzo.

Alliana habría cuestionado al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, porque cuestionó el programa “hambre cero” en las escuelas. Alliana dijo hay niños y niñas que son beneficiados “con desayuno, almuerzo, merienda y en otros casos inclusive con la cena”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Oposición convoca a gran marcha contra el Gobierno

“Realmente yo no entiendo qué este señor tiene en su cabeza para decir este tipo de mezquindad. Evidentemente por eso partido liberal de la oposición le va así”, manifestó.

Según Alliana hay niños que hasta cenan y familias que ahorran

Cuestionó que la oposición salga en contra de estos proyectos que trae tantos beneficios al interior de la República del Paraguay, “a estas familias que te mencioné, a los niños, 1.200.000 niños, pero también a los pequeños y a los medianos productores”, manifestó.

Indicó que el programa “hambre cero” casi 40.000 mujeres están trabajando para cocinar, para servirle a los chicos para atender que esa comida sea buena, sea de calidad, “realmente es inadmisible, es inaplicable, pero vuelvo a retirar, eso demuestra realmente: primero la falta de discurso de la oposición y segundo la falta de pobreza popular para colgarse de una marcha campesina en esta fecha, ¿verdad? Así es que nosotros vamos a seguir trabajando, esto a nosotros realmente nos da mucho más fuerza para seguir trabajando y llevando beneficios a la República del Paraguay”, dijo Alliana.

El vicepresidente insistió que con el programa se generaron casi 40.000 empleos todos con salarios. Añadió que hay madres que sus chicos están desayunando, almorzando, merendando y cenando.

Indicó que algunos tienen más de dos hijos y que aparte el beneficio de que tienen un salario “que están ahorrando en darle de comer en su casa o de darle para el recreo. O sea, el beneficio es gigantesco, un proyecto social más grande en la historia de la República del Paraguay”, insistió pese a los cuestionamientos al programa.

Lea más: El vicepresidente Pedro Alliana intercedió ante la Contraloría a favor de Lalo

“La oposición lo único que hace es criticar lo que está haciendo el gobierno nacional. Hambre cero se tiene que quedar. El proyecto hambre cero ya no depende de nosotros, eso es un proyecto social de la ciudadanía, del pueblo. Este proyecto no va a ir, no va a dejar nunca. Este proyecto se empoderó la gente, la ciudadanía”, dijo.