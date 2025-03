ANR en pleno está contra uso de padrón, dice apoderado Eduardo González

“Todos los proyectos electorales presentados por los legisladores del partido pasan por la ANR, y la propuesta del diputado (José) Rodríguez tiene el apoyo del partido, fue debatido en el partido”, afirmó González ayer en ABC.

Lea más: En 10 minutos, colorados en Diputados acomodan leyes sobre padrón a favor de la ANR

El proyecto en cuestión plantea modificar la ley que regula la concertaciones, a fin de impedir el uso del padrón nacional para las internas y que solo puedan votar los afiliados a los partidos o movimientos que integren la concertación.

Lea más: Postergan por ocho días modificación de ley de concertaciones y oposición reacciona

González recordó que, de hecho, el Partido Colorado se había opuesto en las pasadas elecciones internas generales de diciembre del 2022, pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) falló a favor de la Concertación “Por un nuevo Paraguay”, que usó el padrón nacional para sus primarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esa fue nuestra postura cuando, equivocadamente -y creo que ahora se dieron cuenta- habilitó la utilización del RCP, mal llamado padrón nacional en las internas de la concertación. No correspondía, era totalmente irregular y creo que, con esto, se está corrigiendo ese error que se cometió en ese momento”, insistió

El proyecto ya cuenta con la media sanción de Diputados, y solo falta el dictamen en comisiones del Senado -que se hará posiblemente esta semana- para su tratamiento e inminente sanción, a juzgar por la mayoría que tiene la ANR con sus aliados en Cámara Alta.

González alegó que prácticamente es una “ofensa” para los colorados ser incluidos sin su consentimiento expreso al padrón de otra nucleación política, sin embargo, cuando se le recordó que esa es una práctica común de la ANR, es decir afiliar discrecionalmente, intentó repartir la culpa.

“No es que al Partido Colorado nomás se le ocurre; muchísimos colorados están en el padrón liberal sin su consentimiento, o sea acá no vamos a querer tirar a un solo sector porque lastimosamente es una práctica mala, ruin que no corresponde. Acepto, pero no es una cuestión solamente nuestra”, justificó.