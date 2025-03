Usan a DNCP para abultar precios de pupitres que pretende comprar CDE

En tiempo récord, la DNCP emitió ayer su resolución por la cual ordena a la Municipalidad de Ciudad del Este reformular sus precios referenciales para la compra de pupitres chinos. La decisión es ante la supuesta irregularidad en la elaboración de los valores entre US$ 22 y US$ 35, cuatro veces menos de lo que pagó la Itaipú –entre US$ 94 y US$ 97– por el mismo producto. El ente regulador de compras públicas cuestiona a una empresa privada por su presupuesto. El intendente Miguel Prieto (Yo Creo) denuncia una aparente presión a proveedores del Estado para cambiar los precios.