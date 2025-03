“¿Qué es lo que van a hackear?”, cuestiona Chase sobre informaciones brasileñas

El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores, Natalicio Chase, dijo que “de ser cierto es gravísimo”, aunque acotó que “no tenemos ninguna información” sobre el hackeo del gobierno de Brasil al de Paraguay.

“Acá los periodistas son los que me comentaron sobre el hecho. Es una medida que debe ser analizada, un espionaje a nivel internacional es una medida que debe analizarse. Una intervención extranjera de ese tipo que tiene que tener una reacción correspondiente”, comentó.

De igual manera, reservó opiniones hasta encontrar más información, pero contestó que ve como poco probable que “con ese hackeo” se llegue a información sobre las negociaciones referentes a Itaipú, ya que esos debates “no están en ningún sistema” al ser “más políticos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Primero vamos a interiorizarnos, vamos a conocer la verdad y después vamos a poder opinar. Hay que ver qué tipo de instrucción existió; no creo que haya sido un hackeo, porque, ¿qué es lo que van a hackear?“, concluyó.

Lea más: Muchas dudas sobre el acuerdo con Brasil y la futura revisión del Anexo C

“Bachi” sobre hackeo

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, fue aún más reservado en sus declaraciones y aseveró que le “preocupa” la situación, pero reconfirmó que no tiene datos. “Desconozco; ahora voy a ver. Si me permiten, me voy a informar y luego vengo a compartir”, declaró.

Esta mañana se dio a conocer en Brasil que la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia), bajo el actual gobierno de Lula da Silva, llevó a cabo una ”acción de hackeo contra autoridades del Gobierno paraguayo“. La operación se produjo meses antes de que el gobierno del vecino país cerrara un nuevo acuerdo sobre los montos pagados a Paraguay por la energía de Itaipú en mayo de 2024.

Lea más: A más de un año, finalmente Bachi instalará comisión nacional de Itaipú