Ex titular del Mitic confirma que gobierno de Peña ignoró advertencia de ciberataque

El gobierno saliente dejó un decreto para que se fortalezca la seguridad digital considerando que veían que la mismas se encontraba vulnerable a ataques.

Fernando Saguier, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, recordó que en el 2023 le habían tratado de “tonto y retorno”, por ese decreto.

“A casi dos años de esta situación, creo que estoy habilitado para hablar y dar cierta información que ya fue pública. En noviembre del 2024 el Mitic hace un comunicado en conjunto con la Embajada de EE.UU. Eso es lo mismo que socializamos con el gobierno entrante el 15 de agosto del 2023″, explicó Fernando Saguier.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A renglón seguido, dejó en claro: “Nosotros compartimos con ellos informes que daban cuenta que eso había ocurrido. Y el decreto lo que hace es dejar sentado en el más alto nivel de la jerarquía administrativa del Poder Ejecutivo una orden institucional para que, tanto la Secretaría Nacional de Inteligencia como el Mitic trabajen en conjunto para abordar esta amenaza en el futuro”.

Lea más: Detectan ciberespionaje en sistemas del Gobierno de Paraguay

Ante la consulta de si entregaron informes que señalaban de la vulnerabilidad del sistema, el exministro indicó: “Se informó en tres niveles. Yo hablé con el ministro Villate cuando él ya había asumido; el ministro de Inteligencia, Esteban Aquino; con su par, Marcos Alcaraz, y también en Mburubicha Róga hubo una reunión entre personas del gobierno entrante y el gobierno saliente, en la cual, se puso sobre la mesa toda la información que nosotros habíamos recibido por canales oficiales y en cooperación con naciones aliadas”.

Informes por parte de gobierno aliado

“Se sabía exactamente quiénes eran, gracias a un informe que nos pasó un gobierno aliado, pero no mencionaba a Brasil. El informe decía lo mismo que dice el informe, que es público de noviembre de 2024, que había actores que respondían al gobierno popular de China, que habían penetrado servidores del Estado paraguayo”, remarcó Saguier.

Luego realizó preguntas para intentar entender los motivos: “¿Con qué intención? ¿Cuál es la información sustraída? ¿El uso que le van a dar? ¿Cuál es el objetivo que tienen con eso? ¿A quién responden? Son conjeturas o eventualmente, lo que estamos viendo hoy, en Brasil, que demuestra cuál era la intención”.

“En el 2022 o 2023, nosotros no podemos decir que hayamos tenido algún tipo de reporte de ataques provenientes de brasil, pero eso no es garantía que no haya habido a través de otros servidores de otros países”, aclaró.

Lea más: Gobierno suspende negociación con Brasil sobre Itaipú hasta que aclare caso espionaje

Una causa nacional

En otro momento, aclaró que: “Esta es una causa nacional. No es una cuestión de este o del otro equipo, de este gobierno o del otro gobierno. Esta es una cuestión de Estado. Nosotros dejamos todo lo que teníamos que dejar en movimiento, sin embargo, ellos tumbaron los dos procesos.

“Yo veo que estamos peor que hace casi dos años”, sentenció.