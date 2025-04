¿Juicio político a Santi Peña?: Presidente de Constitucionales dice que hay méritos

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Roberto González (ANR, Fuerza Republicana), pese a que no hay votos, no descartó que sí haya méritos para un juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, por sus vínculos empresariales con firmas mimadas en licitaciones públicas. Dijo que es fácil “vivir a remolque del Estado” y alertó que hay que estar atentos para que el supuesto desprendimiento de acciones no haya sido simulado.